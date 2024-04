video suggerito

Xavi totalmente fuori controllo con l’arbitro di Barcellona-PSG: insulti e volgarità, ma aveva torto Xavi perde la testa durante Barcellona-PSG. Frasi e insulti gravi nei confronti di arbitro e quarto uomo per le decisioni prese dal direttore di grave. In realtà il fischietto rumeno è stato impeccabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Urla, calci e sfoghi pesanti nei confronti di arbitro e Quarto Uomo. L'uscita di scena di Xavi espulso nel corso di Barcellona-PSG fa ancora discutere. La furia dell'allenatore dei catalani è sembrata piuttosto eccessiva sia per i modi che per i toni usati. Una reazione smodata a decisioni che a termini di regolamento sono state giuste da parte dell'arbitro. L'uscita di scena del Barcellona dalla Champions contro i parigini che di conseguenza si sono qualificati alle semifinali, è ancora un boccone amaro difficile da digerire per lo stesso Xavi.

A fine partita ha sfogato tutta la propria rabbia contro l'arbitro: "Champions nostra finita per un suo errore. Gli ho detto che è stato un disastro, è la realtà". In un video che sta circolando sui social si vede proprio il momento in cui il direttore di gara espelle l'allenatore catalano che risponde in modo del tutto inappropriato. "Tu pu….madre! – si sente dire verso l'arbitro e poi contro il Quarto Uomo – Cuarto! De pu..madre!". Un atteggiamento che ha inevitabilmente penalizzato anche l'approccio alla partita da parte di tutta la squadra.

Vedendo le immagini relative a Xavi, ciò che sorprende non è tanto lo sfogo e la rabbia che può essere comprensibile in un quarto di Champions, quanto le ragioni che hanno spinto l'allenatore del Barcellona ad andare così oltre. Analizzando gli episodi in realtà, l'arbitro Kovács è sembrato impeccabile nelle proprie decisioni. Su tutte quella di espellere Araujo dopo il fallo da ultimo uomo su Barcola che gli è costato un rosso inevitabile. Xavi ha però criticato l'arbitro per quell'episodio che però dal punto di vista del regolamento era giusto. Non c'è stato nemmeno bisogno di rivedere il contatto con l'ausilio del VAR dato che l'assegnazione del rigore era stata una decisione di campo dello stesso arbitro.

Xavi scaglia la giacca contro la vetrata della panchina.

Così come era giustissimo il rigore assegnato al PSG per quel fallo di Cancelo su Dembélé assolutamente sacrosanto. Il difensore portoghese era in ritardo sull'attaccante francese e anche le immagini evidenziano come il fallo sia stato nettissimo. Ed è stato qui che Xavi ha perso la testa calciando la barriera che protegge la telecamera centrale proprio sotto gli occhi del Quarto Uomo. Ha inveito contro la terna arbitrale con insulti gravi e pesanti di ogni genere prima di guadagnare il tunnel degli spogliatoi scagliando la giacca su una vetrata.