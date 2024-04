video suggerito

La reazione di Araujo dopo l'espulsione contro il Psg dice tutto: fa un brutto gesto di scherno Il difensore dei blaugrana reagisce malissimo per il rosso preso a causa del fallo da ultimo uomo su Barcola. Non c'è stato alcun intervento del Var perché la decisione di campo dell'arbitro è apparsa senza ombre e lo stesso fischietto era certo della scelta.

Araujo l'ha presa davvero male. Il fallo da ultimo uomo su Barcola c'era tutto. Anzi, ha rischiato perfino un calcio di rigore nell'intervento che ha portato all'espulsione del difensore del Barcellona nel primo tempo del ritorno dei quarti di Champions contro il Paris Saint-Germain. In quel momento i catalani erano in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Yamal poi accade l'inverosimile e l'inerzia della sfida cambia, al punto che l'ex Dembélé troverà la rete del pareggio rimettendo i francesi in gioco.

Il fattaccio capita intorno alla mezz'ora. È la conseguenza di uno svarione dei blaugrana a centrocampo: Nuno Mendes vede il compagno che taglia in profondità, la palla arriva al calciatore dei francesi che prende il tempo all'avversario, lo brucia sullo scatto e sta per entrare in area quando viene affrontato, spinto alle spalle. Cade ma non è rigore: il direttore di gara Kovacs ha visto tutto, fischia la punizione ed espelle il centrale dei catalani.

Proteste inutili, il replay delle immagini chiarisce cosa è accaduto in quel caso da moviola: Araujo mette una mano sulla spalla di Barcola ma, nonostante rivendichi un tocco leggero, incassa la sanzione e va a sedersi in tribuna. Non c'è stato alcun intervento del Var perché la decisione di campo dell'arbitro è apparsa senza ombre e lo stesso fischietto era certo della scelta.

È in quel momento che il giocatore dei catalani ha una reazione palese, fa un brutto gesto di scherno che dice tutto su cosa pensa di quel frangente. Allunga il braccio e lascia roteare le dita della mano destra mimando il gesto del furto. Una ladrocinio per favorire il Psg, è quel che si deduce dal suo atteggiamento ma si sbaglia perché in realtà porta sulla coscienza quella situazione di svantaggio.

L'espulsione c'è stata in quanto ultimo uomo a corredo di una chiara occasione da gol. Se il contatto con Barcola fosse avvenuto all'interno dell'area di rigore, con ogni probabilità Kovacs lo avrebbe ‘solo' ammonito per evitare la tripla sanzione nei confronti del difensore e dello stesso Barcellona.

L'uscita del difensore ribalta il trend dell'incontro sul quale peserà (anche) la decisione da parte dell'allenatore del Barcellona (espulso nella ripresa per proteste): con un uomo in meno, Xavi pensa che la mossa migliore sia avvicendare il giovane Yamal (autore dell'assist del vantaggio e migliore in campo, oltre che più pericoloso) per dare spazio a Inigo Martinez. Perché lo ha fatto? Così da ritornare a quattro in difesa.