Il gesto antisportivo dell'allenatore del Fluminense fa infuriare l'Inter: sfiorata la rissa in campo Il primo tempo di Inter-Fluminense si chiude all'insegna della tensione. Il gesto antisportivo dell'allenatore brasiliano fa perdere la testa a Lautaro e compagni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lautaro Martinez e l'Inter furibondi poco prima del fischio finale del primo tempo contro il Fluminense al Mondiale per Club. Clima incandescente quando la palla in possesso dei nerazzurri finisce verso la panchina dei brasiliani. Portaluppi, allenatore del Fluminense viene ammonito dall'arbitro per aver allontanato un pallone che Mkhitaryan stava per raccogliere e rimettere in gioco proprio davanti ai suoi piedi. Il tecnico del Fluminense lo allontana proprio nel momento in cui l'armeno si stava chinando per raccoglierlo.

Ne scoppia subito un faccia a faccia tra il centrocampista dell'Inter e lo stesso tecnico. All'improvvisso si alza dalla panchina anche tutta la panchina dei brasiliani mentre lo stesso allenatore grida qualcosa contro Mkhitaryan. In sua difesa corre Lautaro Martinez che prova a scagliarsi contro l'allenatore avversario prima di essere fermato dagli stessi calciatori brasiliani. Si scatena un parapiglia generale e la rissa viene solo sfiorata. L'intervento dell'arbitro con il giallo all'allenatore serve per calmare gli animi.

(in aggiornamento)

Il momento in cui l’allenatore del Fluminense allontana il pallone.