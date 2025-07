video suggerito

Le urla di Davies in diretta dopo aver rivisto l'infortunio di Musiala, è scioccato: "Oh mio Dio" Alphonso Davies non crede ai suoi occhi dopo aver rivisto in diretta le immagini del terribile infortunio di Musiala in PSG-Bayern Monaco. Il difensore dei tedeschi urla scioccato: "Oh mio Dio!".

A cura di Fabrizio Rinelli

Jamal Musiala ha subito un bruttissimo infortunio proprio sul finire del primo tempo della sfida valida per gli i quarti di finale del Mondiale per Club tra PSG e Bayern Monaco vinta poi dai francesi. L'attaccante dopo uno scontro violento con Donnarumma ha riportato, a seguito di esami approfonditi, la frattura del perone sinistro danneggiando anche diversi legamenti. Questo significa che il ventiduenne dovrà stare fuori per circa quattro-cinque mesi. Musiala tornerà a Monaco domenica e verrà sottoposto a un intervento chirurgico subito dopo l'atterraggio della squadra in Germania. Un infortunio che le tv hanno deciso di non mostrare evitando di trasmettere in diretta quanto avvenuto.

Le immagini erano davvero forti con Musiala che aveva il piede sinistro completamente girato. Uno shock per tutti anche per chi dalla tv lo stava osservando e solo dopo è riuscito a vedere sul web il video integrale dell'infortunio di Musiala. Come Alphonso Devies, difensore e suo compagno di squadra al Bayern Monaco. Il difensore canadese, anche lui fermo per infortunio, era in diretta sul suo canale Twitch a guardare e commentare la partita insieme ai suoi follower quando all'improvviso vede quanto accaduto a Musiala: "Oh mio Dio! Noooooo!". Davies urla, si toglie le cuffie e guarda incredulo il monitor.

Il momento in cui Musiala subisce l’infortunio a seguito dello scontro con Donnarumma.

La chat del pubblico in diretta hanno mostrato i commenti che riflettono la stessa sorpresa e preoccupazione di Davies. Commenti come "NOOOO", e "Musiala broken leg" hanno fatto subito capire come l'infortunio fosse grave. Davies si è tolto le cuffie, ha continuato ad urlare e guardava la tv incredulo sperando di aver visto male o qualcosa del genere. Ma purtroppo l'infortunio di Musiala è stato davvero grave tant'è che è stato necessario l'intervento della barella per portarlo via. Donnarumma, che si è scontrato con lui in quel terribile impatto e che dopo aver visto quanto accaduto era quasi in lacrime, ha scritto poi sui social: "Tutte le mie preghiere e i miei auguri sono con te".

L'infortunio di Davies, anche lui fermo per diversi mesi

Dal canto suo invece Davies sa benissimo cosa si provi dato che anche lui in questo momento è fermo a causa di un terribile infortunio subito durante il ritiro con la Nazionale del Canada. Il difensore ha avuto una rottura parziale del legamento crociato anteriore ma anche del legamento collaterale mediale e del menisco del ginocchio destro. Il giocatore dovrà stare fermo per molti messi tant'è che il suo rientro è previsto non prima di gennaio 2026 secondo le prime stime fatte per quantificare i tempi di recupero.