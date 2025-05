Alphonso Davies racconta l’infortunio: “Ho avuto un crollo nervoso, sono andato nel panico”

video suggerito

La stagione di Alphonso Davies ha preso una piega terribile dopo l'infortunio che lo ha fermato con il Canada che ha suscitato diverse polemiche: l'esterno ha avuto una rottura parziale del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco del ginocchio destro e dovrà stare fuori per diversi mesi, almeno fino all'inizio del prossimo anno secondo le prime previsioni.

Un problema che lo ha destabilizzato e che ha creato tante controversie anche all'interno del Bayern Monaco che pensa di fare causa alla sua nazionale. Il canadese sta condividendo con i tifosi tutto il percorso di guarigione, dall'operazione fino alle riabilitazioni con il fisioterapista: sul suo canale Youtube condivide momenti personali e toccanti per alleggerire il viaggio verso il recupero e raccontare cosa gli è successo in questi mesi difficili.

Alphonso Davies racconta il suo recupero

Sarà un percorso complicato per poter tornare in campo, presumibilmente a gennaio 2026 se tutto dovesse andare bene. Davies ha deciso di mettersi a nudo e di raccontare il dramma del suo infortunio con un video girato da lui stesso: "Il mio ginocchio è completamente a pezzi. È stato un po' uno shock quando me l'hanno detto. Ero triste. Volevo piangere. Non mentirò. Ho trattenuto le lacrime. È triste, molto triste. È un peccato…".

Adesso però il peggio è passato e l'esterno può concentrarsi solamente sulla riabilitazione e pensare alla prossima stagione che potrebbe non essere al Bayern Monaco. Ha spiegato che potrebbe tornare in campo a gennaio con un pizzico di fortuna, ma poi è tornato al racconto della sua terribile esperienza parlando anche delle emozioni che lo travolgono giorno dopo giorno: "Fisicamente fa male, ma mentalmente è estenuante. Ho avuto un crollo nervoso. Non so cosa mi sia preso. Avevo appena finito di farmi la doccia e sono crollato. Sono crollato. Ho iniziato a piangere e ad andare nel panico".