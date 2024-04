Xavi prende a calci la panchina, poi si sfoga contro l’arbitro: “Siamo usciti per un suo errore”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

L'uscita del Barcellona dalla Champions League è stata un disastro su tutti i fronti. Il PSG è riuscito a ribaltare la partita trascinato dai suoi campioni, davanti ai blaugrana che invece si sono sfaldati sempre di più con il passare dei minuti dopo essere andati addirittura in vantaggio. È stata una notte da dimenticare anche per Xavi, uno dei protagonisti in negativo del ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Davanti al suo pubblico l'allenatore del Barça ha dato spettacolo, non riuscendo a contenere la rabbia che ha cominciato a bussare alla sua porta dopo l'espulsione di Araujo nel primo tempo. Da quel momento in poi la sua squadra ha cambiato volto, è stata sopraffatta dalle difficoltà ed è andata incontro alla sua eliminazione.

Ma c'è stato anche un altro cartellino rosso, quello destinato a Xavi nel secondo tempo della partita: subito dopo il gol di Vitinha l'ex giocatore non si è più contenuto e ha protestato in modo veemente proprio sotto gli occhi del quarto uomo. Non una protesta qualsiasi, dato che dopo essersi sfogato ha ripetutamente preso a calci delle attrezzature della UEFA che erano state messe davanti alle panchine, facendole saltare per aria.

Un gesto imperdonabile che gli è costato l'espulsione immediata da parte dell'arbitro, additato poi come causa principale per l'uscita della sua squadra dalla Champions League. Neanche lontano dal campo Xavi è riuscito a calmarsi, dato che nell'intervista post partita ha dato la colpa proprio al direttore di gara per la sconfitta del suo Barcellona.

Secondo l'allenatore le scelte di gara poco condivisibili hanno condizionato tutta la partita: "Peccato, la nostra Champions League è finita per un errore dell'arbitro. Ho appena detto all'arbitro che è stato un disastro. È la realtà". Una visione che non è riuscito a modificare neanche davanti alla partita senza sbavature del PSG che è riuscito a ribaltare il risultato sfavorevole trovato nella gara d'andata.