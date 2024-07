video suggerito

Arbitro di boxe colpito a tradimento da un pugile: reagisce con un pugno, poi scappa dal ring Conclusione incredibile dell’incontro di boxe tra i dominicani Angel Cruz e Julio De Jesus: quest’ultimo non ha accettato la decisione dell’arbitro e lo ha colpito a tradimento, scatenando una reazione mai vista. L’arbitro è corso a dargli un pugno, poi è scappato dal ring. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sul ring di Santo Domingo è scoppiato il caos totale dopo che l'arbitro Smaylin Valdez ha deciso di fermare prima del limite il combattimento tra Angel Cruz e Julio De Jesus: quest'ultimo ha preso malissimo la sconfitta per KO tecnico, ritenendo che fosse perfettamente in grado di continuare, e ha colpito a tradimento l'arbitro con un destro. Ma è in quel momento che la sceneggiatura della vicenda ha fatto un clamoroso salto di qualità, con scene mai viste nella boxe: l'arbitro infatti ci ha pensato un attimo e poi è corso da De Jesus per rifilargli a sua volta un pugno a sorpresa, fuggendo poi rapidamente dal ring.

De Jesus fermato per KO tecnico

Si era nel corso del secondo round dell'incontro promosso dalla Shaun Boxing a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, quando Cruz ha piazzato un bel destro che ha messo al tappeto il suo avversario. De Jesus si è rialzato subito e in realtà non sembrava così scosso al punto da essere dichiarato sconfitto: l'arbitro tuttavia non lo ha neanche contato in piedi, ma ha subito decretato il KO tecnico.

Il pugile non accetta la decisione e colpisce l'arbitro, che si vendica

Era la settima sconfitta consecutiva per De Jesus, che sentiva di non meritare quest'ultima conclusione e prima di ritirarsi nel suo angolo si è avvicinato a Valdez e – mentre era girato – lo ha colpito al volto con un destro in maniera proditoria. L'arbitro per un attimo se lo è tenuto, poi ha pensato che l'onta andava lavata immediatamente: allora è corso verso l'angolo del pugile dominicano, scagliando a sua volta un rabbioso cazzotto a sorpresa, che tuttavia De Jesus ha schivato, mentre un membro del suo staff impediva che le cose degenerassero ulteriormente. Temendo tuttavia che il pugile potesse vendicarsi, l'arbitro è scappato dal ring: un finale di un incontro di boxe mai visto prima.

Come conseguenza del suo gesto, che aveva dato inizio alla successione caotica degli eventi conclusivi, Julio De Jesus è stato "sospeso a tempo indeterminato dalla Commissione Nazionale di Pugilato Professionistico della Repubblica Dominicana". Ben altro umore nel campo di Cruz, che ha registrato la sua undicesima vittoria (di cui 10 per KO) a fronte di una sola sconfitta.