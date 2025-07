Hulk ingannato dall’arbitro con un’ammonizione surreale: i due ridono e scherzano, poi arriva il giallo

Hulk riceve uno dei cartellini gialli più strani della storia del calcio. Spesso si vedono calciatori dialogare con gli arbitri, anche in maniera pacifica, specie se sei il capitano di quella squadra, come in questo lo è il brasiliano il quale ha la fascia dell'Atletico Mineiro sul braccio. Ebbene Hulk a Belo Horizonte al termine della sfida tra Atlético Mineiro e Atlético Bucaramanga valida per il ritorno del Gruppo 3 dei playoff della Copa Libertadores è rimasto spiazzato dall'atteggiamento dell'arbitro.

La squadra brasiliana arrivava a questa sfida in vantaggio per 1-0 ottenuto nell'andata, mentre i colombiani hanno ribaltato la situazione concludendo i 90 minuti regolamentari con lo stesso risultato. La sfida si deciderà ai rigori. In questo contesto, l'arbitro uruguaiano Esteban Ostojich è diventato virale nelle ultime ore proprio per l'ammonizione data a Hulk poco prima della battuta dei penalty. Hulk si avvicina a lui a centrocampo, ci parla in maniera serena, tranquilla, col sorriso. Il direttore di ricambia ridendo e scherzando stringendogli anche la mano ma a un certo accade qualcosa di strano: dal suo taschino estrae il cartellino giallo per Hulk.

L'attaccante brasiliano non può credere a ciò che stava vedendo, resta sorpreso. Lo guarda spaesato, come qualcuno che mai si sarebbe aspettato un qualcosa del genere. L'arbitro nella maniera più serena possibile e con un sorriso stampato sul volto ammonisce il capitano dell'Atletico Mineiro che non aveva né alzato i toni con il direttore di gara, né fatto alcuna polemica, ma solo parlato, evidentemente di qualche azione accaduta in partita, sorridendo, scherzando e mostrando un atteggiamento totalmente disteso.

Leggi anche Cancelo e Neves piangono a dirotto nel minuto di silenzio per Diogo Jota al Mondiale per Club

I motivi che hanno portato l'arbitro ad ammonire Hulk

La mimica facciale di Hulk è tutta un programma. Il brasiliano passa da un volto disteso a uno di sorpresa, di stupore. Guarda increduli i suoi compagni appostati poco dietro di lui. L'arbitro prova a spiegare cosa ha appena fatto ma Hulk è incredulo. Da capire cosa sia realmente accaduto e cosa abbia portato un arbitro come Esteban Ostojich, considerato uno degli arbitri più fidati dell'arbitraggio sudamericano a una decisione così sorprendente.