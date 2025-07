Dramma nel running: atleta muore alla partenza dell’HardRock 100 la più iconica delle gare ultrarail

Tragedia durante una delle gare ultrarail più difficili al mondo, la HardRock 100. Sulla prima salita, dopo soli 10 dei 165 chilometri in programma, il decesso di Elaine Stypula, esperta maratoneta, probabilmente colpita da arresto cardiaco. La gara non è stata annullata, al traguardo è stata allestita una task force di psicologi a disposizione dei partecipanti e dei presenti.

La HardRock 100 una delle gare ultrarail più difficili e amate al mondo nel circuito internazionale di running ha ufficializzato la morte di uno dei suoi 156 concorrenti iscritti alla corsa che prevedeva 165 chilometri tra i Monti San Juan, nel Colorado meridionale. Si tratta di Elaine Stypula, una espertissima maratoneta colpita da un improvviso malore sulla prima delle tante salite del tracciato, a soli 10 chilometri dalla partenza.

L'HardRock 1000: l'iconica ultrarail da 165km, 20 mila metri di dislivello e cime a 4 mila metri

Per evitare clamori e allarmismi, gli organizzatori della gara hanno annunciato l'incidente cercando di non entrare nei dettagli e rifiutandosi inizialmente di rivelare il nome del corridore deceduto spiegando semplicemente che la squadra di soccorso medico di Silverton ha ricevuto una chiamata di per "cause mediche sconosciute" a Little Giant Basin, la prima salita del percorso HardRock lungo 165 chilometri, che ogni anno raduna oltre 160 runners per quella che è considerata da sempre la più iconica delle gare ultrarail: ha un dislivello cumulativo di 20.132 metri, su un percorso in cui i partecipanti scalano cime di oltre 3.700 metri fino a 13 volte con l'Handies Peak, a 4.218 metri, che è il punto più alto del tracciato.

L'annuncio della tragedia, colpita una esperta maratoneta: forse per un arresto cardiaco

"Siamo profondamente addolorati nell'informarvi che un caro membro della nostra famiglia dell'Hardrock Hundred Mile Endurance Run è scomparso durante l'evento di quest'anno". La nota ufficiale è comparsa sugli account dell'organizzazione dove però non è stato dato alcun ulteriore dettaglio. La causa del decesso dovrebbe essere un possibile arresto cardiaco avvenuto poco dopo la partenza a soli 10 chilometri.

A subirlo, una maratoneta 60enne, Elaine Stypula, non una neofita bensì una runner avvezza e ben conosciuta nel circuito. Nella sua carriera quasi ventennale aveva completato più di 100 ultramaratone con il suo nome che compare nelle classifiche finali di imortanti eventi internazionali del calibro dell'Ultra Trail du Mont Blanc, la Marathon des Sables, la Leadville Trail 100 e la Wasatch Front 100 Mile Endurance Run.

L'organizzazione dell'HardRock non ha annullato comunque la gara e ha inoltre affermato di aver messo a disposizione un'unità di supporto psicologico per corridori, volontari e le loro famiglie subito dopo il traguardo per affrontare la tragedia.