McColgan insanguinata al traguardo della Maratona di Londra: “Sembrava che il piede mi fosse esploso”

Per Eilish McColgan la Maratona di Londra è stata un vero e proprio calvario. La mezzofondista britannica non vedeva l'ora di potersi confrontare con la gara di casa, ma ha dovuto fare i conti con gravi problemi fisici che, però, non l'hanno fermata. Tanti, al posto suo, si sarebbero ritirati per i dolori lancinanti al piede; e invece, nonostante tutto, la trentacinquenne è riuscita ad arrivare al traguardo. McColgan ha completato la maratona in condizioni disastrose, con l'intera scarpa insanguinata.

McColgan al traguardo della maratona di Londra con la scarpa insanguinata

Subito dopo aver chiuso la sua prova, Eilish ha ammesso di essersi sentita come se il piede le fosse esploso. Questo a causa di un infortunio e di un dito completamente spaccatosi, con un pezzo importante di pelle volato via. Da metà percorso le cose per lei sono diventate quasi proibitive, mettendo a dura prova la sua resistenza e forza di volontà. Nonostante tutto, ha conquistato il settimo posto con un tempo di soli 26 secondi più alto (lento) rispetto a quello dell'anno scorso. È arrivata alla fine senza sentire quasi la gamba e con una calza e una scarpa completamente rosse di sangue.

L'atleta ha poi spiegato sui suoi canali social di aver dovuto affrontare non poche difficoltà a causa di una serie quasi interminabile di guai fisici. Nelle ultime tre settimane, infatti, Eilish McColgan ha fatto i conti con un problema al piede, uno stiramento al gluteo e anche uno sfogo violaceo su tutto il corpo. Attraverso una serie di foto ha documentato tutte le sventure capitatele. È stata anche un'occasione per smentire le polemiche di chi l'ha attaccata per aver utilizzato calze e scarpe troppo strette, ipotetico motivo dei guai accusati durante la gara.

Eilish McColgan spiega cosa è successo alla maratona di Londra

Eilish McColgan ha spiegato: "Ho visto un po' di disinformazione su internet riguardo al mio piede, quindi ho voluto chiarire le cose: non si trattava di scarpe o calzini nuovi. Li ho indossati tutto l'anno per allenamenti e gare senza alcun problema. Non mi vanno stretti e le mie unghie stanno benissimo. Una parte del dito del piede si è spaccata e non siamo sicuri del perché sia successo, dato che non ho mai avuto un problema simile prima. L'unica cosa che ci viene in mente è che forse i miei piedi erano gonfi?! Anche il giorno prima della maratona, lo sfogo si era diffuso fino ai polpacci. Ancora non sappiamo cosa fosse… visto che andava e veniva durante il giorno! Ma pensiamo che forse anche quello abbia giocato un ruolo… In ogni caso, sono orgogliosa di aver portato a termine un'altra maratona! E grazie per tutto il tifo lungo il percorso. È stato pazzesco e mi ha spinto davvero fino al traguardo".