Wrestlemania 42, Roman Reigns campione dopo un’epica battaglia con CM Punk. Brock Lesnar si ritira

Negli altri match, il messicano Penta si è confermato campione intercontinentale e Rhea Ripley è diventata campionessa femminile.

Roman Reigns è di nuovo il campione mondiale della WWE. Nel main event della seconda notte di WrestleMania 42, tenutasi all'Allegiant Stadium di Las Vegas, Reigns ha battuto CM Punk al termine di un match senza esclusioni di colpi. L'incontro, caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte, è già stato consacrato dai fan come uno dei migliori match della storia dell'evento. Presentatore dell'evento è stato il più grande campione della storia del wrestling, John Cena.

Brock Lesnar si ritira dal wrestling

​Durante lo show è avvenuto a sorpresa il ritiro dalle competizioni di Brock Lesnar, pluricampione mondiale WWE ed ex campione pesi massimi UFC. "The Beast" è stato sconfitto in pochissimi minuti dal gigantesco Oba Femi, considerato uno dei lottatori del futuro. Al termine del match, in un momento di grande commozione, Lesnar si è tolto i guanti e gli stivali lasciandoli al centro del ring, annunciando così ufficialmente il suo addio al wrestling lottato tra lo stupore e lo sconcerto dei 55mila spettatori, che non si aspettavano una mossa del genere.

Brock Lesnar si ritira

Nuova campionessa femminile

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Penta, la nuova sensazione del wrestling messicano, ha trionfato in un adrenalinico ladder match a 6 uomini, mantenendo il titolo di campione intercontinentale, In un incontro spettacolare che ha visto la partecipazione anche della leggenda Rey Mysterio. Penta è riuscito a scalare la scala e staccare la cintura, confermandosi come una delle stelle più di prima grandezza della federazione. C'è anche una nuova campionessa femminile: è Rhea Ripley, che ha sconfitto Jade Cargill grazie anche al decisivo contribui di Iyo Sky, che ha azzerato le interferenze di B-Fab e Michin.

I risultati della seconda notte di WrestleMania42

Ecco i risultati completi dello show, trasmesso in diretta in Italia da Netflix: