Cody Rhodes vince la battaglia di WrestleMania e si conferma campione della WWE: Randy Orton si arrende

Cody Rhodes mantiene il titolo mondiale WWE al termine di una dura battaglia contro Randy Orton nella prima notte di WrestleMania a Las Vegas. Lo show è stato costellato dalla presenza di numerose star legate al mondo del wrestling, dal cantante Jelly Roll, che ha schiantato contro un tavolo l'ex star del football Pat McAfee, allo youtuber IShowSpeed, protagonista di un acrobatico volo dal paletto sull'influencer Logan Paul.

Cody Rhodes mantiene la cintura del titolo mondiale WWE

Nel match principale della serata, dunque, il campione mondiale Cody Rhodes ha mantenuto la cintura nonostante l'interferenza di Pat McAfee. Altri momenti importanti della serata, condotta dell'attore e 17 volte campione mondiale WWE John Cena, hanno visto il ritorno della leggendaria Paige dopo molti anni e l'annuncio in diretta della gravidanza di un'altra ex campionessa, Bianca Belair.

Tra poche ore andrà già in onda la seconda serata di WrestleMania da Las Vegas, che sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Netflix a partire da mezzanotte con il commento di Luca Franchini e Michele Posa. Il main event vedrà opporsi il campione WWE CM Punk ed il vincitore della Royal Rumble Roman Reigns. Un altri match di rilievo vedrà affrontarsi i giganteschi Brock Lesnar ed Oba Femi, mentre tornerà sul ring, dopo un lungo infortunio, il leggendario wrestler di San Diego Rey Mysterio, impegnato in un match a sei uomini per il titolo intercontinentale.

Cody Rhodes con Randy Orton, Jelly Roll schianta su un tavolo Pat McAfee.

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