America’s Cup, regate preliminari a Cagliari: orari e dove seguire le gare di Luna Rossa in diretta tv e streaming

Dal 22 al 24 maggio a Cagliari si tengono le Preliminary Race, le regate preliminari, dell’America’s Cup 2026. Tre giorni di match race con Luna Rossa e New Zealand tra i protagonisti. Diretta TV anche in chiaro.

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Un gustosissimo antipasto di America's Cup si terrà a Cagliari dal 22 al 24 maggio. A un anno dall'edizione 2027 che si terrà a Napoli, l'Italia prende le misure con uno degli eventi più importanti dello sport con le regate preliminari che precedono la 38ª edizione dell'evento. Ai nastri di partenza quattro dei sei sfidanti, naturalmente in testa c'è Luna Rossa, e il difendere New Zealand. Sono previste otto regate: tre venerdì, tre sabato e due domenica, con la finale che decreterà il vincitore delle Preliminary Race. Diretta TV su Rai 3 in chiaro e su Sky per abbonati. Streaming con Sky Go, NOW e RaiPlay.

Luna Rossa è già pronta alla battaglia. Peter Burling, il timoniere, ha dichiarato: "Siamo un'ottima squadra e vogliamo vedere cosa possiamo raggiungere". Mentre lo storico skipper, oggi amministratore delegato, Max Sirena: "Questa è una bella opportunità per crescere insieme e affinare l'intesa degli equipaggi".

Saranno in acqua queste imbarcazioni spettacoli: AC40 monotipo, capaci di superare i 40 nodi di velocità. I team affronteranno una serie di fleet race che porteranno poi le imbarcazioni con il maggior numero di successi a giocarsi la vittoria nel match race decisivo domenica prossima.

Dove seguire in diretta tv le gare di Luna Rossa a Cagliari

Dal 22 al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari vanno in scena le regate preliminari dell'America's Cup, il primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento all'evento che ci sarà a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. L'evento, questo che si terrà in Sardegna, sarà trasmesso in diretta TV dalla Rai, che manderà in onda l'evento su Rai 3, partire dalle ore 15 e seguirà ogni Match Race. Anche Sky manderà in onda la manifestazione nel 2027 e seguirà le gare di Cagliari in tutto questo fine settimana.

La diretta streaming delle prove preliminari di America’s Cup a Cagliari

Mancheranno americani e australiani, un po' in ritardo. Ma ci saranno tutti gli altri. Due equipaggi per Luna Rossa, Team New Zealand e i britannici di Athena Racing. Un equipaggio per Alinghi e i francesi di La Roche-Posay. Le gara andranno in onda anche in streaming, sarà possibile seguirle gratis su Rainews.it, oltre che su RaiPlay. Mentre gli abbonati potranno farlo con Sky Go o NOW.