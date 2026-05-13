Sky trasmetterà l’America’s Cup 2027, dalle regate preliminari alla Louis Vuitton Cup a Napoli

Nel 2027 in Italia per la prima volta si terrà la Louis Vitton Cup, la più importanza manifestazione della vela, una delle manifestazioni sportive più antiche al mondo. Il teatro sarà il meraviglioso golfo di Napoli. È un evento che sarà seguito in ogni angolo del pianeta e sarà trasmesso in TV da Sky, che ha annunciato l'acquisizione dei diritti della 38ª America's Cup, ma anche delle Regate Preliminari e della Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series.

Si parte con le regate preliminari, poi la Road to Naples e la Vuitton Cup

Sky ha annunciato di aver acquisito i diritti di trasmissione della 38ª edizione della Louis Vuitton America's Cup, che si svolgerà in Italia dal 10 luglio 2027. Napoli si sta già preparando con il suo mare e le sue splendide coste per garantire uno spettacolo nello spettacolo. Ma la grande corsa all'America's Cup scatterà molto prima. Perché prima del ‘Road to Naples' che scatterà nel 2027, si terranno le prime regate preliminari in Sardegna tra pochi giorni, dal 21 al 24 maggio, che apriranno anche le dirette su Sky e in streaming su NOW.

I trofei dell’America’s Cup esposti sul lungomare di Napoli.

"Per la prima volta il trofeo più iconico della vela sarà a Napoli"

L'emittente TV aveva trasmesso anche l'ultima edizione, quella tenuta a Barcellona. Non mancheranno nemmeno la Women's America's Cup e la Youth's America's Cup, che precederanno l'evento principale e si terranno nel giugno del 2027. Marzio Perrelli, a.d. dell'America's Cup Partnership, ha dichiarato: "In tutto il mondo dell'America's Cup si avverte l'entusiasmo che cresce lungo la ‘Road to Naples' e con la prima regata preliminare che avrà inizio in Sardegna il 21 maggio. Siamo lieti di aver concluso l'accordo con Sky, non vedo l'ora di vedere la produzione complessiva di una delle più grandi regate dell'America's Cup nei 175 anni di storia dell'evento".

Giuseppe De Bellis, EVP Sport, News and Entertainment di Sky, ha commentato con orgoglio la notizia: “L’America’s Cup torna nella Casa dello Sport di Sky e questa volta lo fa entrando nella storia: per la prima volta il trofeo più iconico della vela mondiale approda in Italia, a Napoli. Dopo le emozioni delle edizioni 2021 e 2024, siamo orgogliosi di accompagnare il pubblico in un evento che unisce innovazione, spettacolo e grande tradizione sportiva. Sarà anche un’occasione per mostrare al mondo la bellezza e l’unicità del Golfo di Napoli. Sky racconterà ogni sfida con la qualità, l’entusiasmo e la capacità narrativa che da sempre contraddistinguono i grandi eventi, portando gli spettatori dentro il vento, la tecnologia e l’adrenalina di una competizione unica al mondo”.

Un’immagine del giorno della presentazione ufficiale dell’evento.

Mentre Grant Dalton, il presidente dell'America's Cup Partnership ha chiosato: “È davvero incoraggiante vedere la reazione delle emittenti di tutto il mondo all'arrivo dell'America's Cup in Italia. Saranno regate eccezionali, un evento di grande rilievo per la splendida città di Napoli. Sky Italia svolge un lavoro incredibile in un panorama sportivo così vasto e il suo coinvolgimento nell'America's Cup contribuirà a valorizzare l'evento in tutta Italia”.