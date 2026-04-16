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Diego Lainez è sfiorato sulla schiena e crolla tenendosi il petto: simulazione ridicola in Champions Cup

Gesto molto antisportivo di Diego Lainez durante Seattle Sounders-Tigres di Champions Cup: l’attaccante messicano si è reso protagonista di una orribile simulazione.
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A cura di Paolo Fiorenza
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Una simulazione vergognosa, quella di Diego Lainez, attaccante del Tigres e della nazionale messicana: il 25enne viene appena sfiorato sulla schiena, si volta un attimo per vedere chi è stato (vedi mai che fosse un compagno…) e quando capisce che chi lo ha toccato con la mano è un giocatore avversario si accascia sul terreno di gioco come se avesse ricevuto una coltellata. Poi rotola a terra tenendosi il petto, che ovviamente non c'entra niente né c'entrerebbe mai anche in caso di colpo violento.

Una roba così orrenda non poteva non diventare virale, scatenando una valanga di commenti di condanna nei confronti di Lainez. L'episodio è avvenuto pochi minuti dopo il fischio d'inizio della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions Cup tra gli statunitensi del Seattle Sounders e i messicani del Tigres: Lainez sta facendo ok coi pollici all'arbitro, quando alle sue spalle il camerunese Nouhou Tolo gli da un buffetto sulla schiena, provocandone la reazione grottesca, che l'espressione straziata del volto rende ancora più deplorevole.

Gli stessi telecronisti non possono non sottolineare l'antisportività del messicano: "È stato appena toccato", "Imbarazzante quando i calciatori fanno queste cose". Lainez peraltro nella circostanza non viene neanche ammonito (lo sarà poco prima della mezzora in un'altra azione). Ci ha poi pensato l'allenatore del Tigres, l'ex nazionale argentino Guido Pizarro, a togliere dal campo il suo giocatore nell'intervallo, probabilmente pensando che l'arbitro nel secondo tempo avrebbe potuto avere un ‘occhio di riguardo' per lui.

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Il match è stato vinto poi 3-1 dal Seattle Sounders, risultato che ha pareggiato lo 0-2 dell'andata. In semifinale va il Tigres, per la regola dei gol in trasferta che hanno maggior peso: nella Champions Cup (l'equivalente CONCACAF della Champions League) vale ancora, a differenza del calcio europeo dove è stata eliminata da qualche anno. L'avversario in semifinale sarà un'altra squadra statunitense, il Nashville.

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