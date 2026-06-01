Spettacolare WWE Clash in Italy a Torino: Roman Reigns e Cody Rhodes mantengono i titoli mondiali

Grande successo per la WWE in Italia: stasera, sempre da Torino, Monday Night Raw in diretta su Netflix, poi venerdì Smackdown sarà a Bologna.

Roman Reigns esegue una spear sul cugino Jacob Fatu nel Tribal Combat per il titolo.

Grande successo di pubblico per WWE Clash In Italy, il primo premium live event della più importante compagnia di wrestling, andato in onda in mondovisione su Netflix dalla Inalpi di Torino, con il commento per il pubblico italiano dalle voci storiche di Luca Franchini e Michele Posa. l'evento ha regalato match intensi e colpi di scena davanti a un palazzetto completamente sold-out e caldissimo.

Nel match principale della serata, un Tribal Combat per il World Heavyweight Championship, il campione Roman Reigns ha sconfitto il cugino Jacob Fatu. Il "Samoan Werewolf" Jacob Fatu ha messo a ferro e fuoco il ring, abusando della sua devastante Tongan Death Grip e mettendo fuori gioco l'arbitro e diversi addetti ai lavori nel caos generale. In un finale drammatico è riuscito a sopravvivere alla mattanza e a confermarsi l'Original Tribal Chief (OTC), lasciando l'arena con la cintura.

L'American Nightmare Cody Rhodes ha difeso il titolo massimo contro il "Career Killer" Gunther in una Inalpi Arena completamente divisa nel tifo. L'austriaco, forte della sua fama di distruttore di leggende, avendo recentemente portato al ritiro icone come John Cena, AJ Styles e Goldberg, non è riuscito a conquistare la cintura di campione perdendo per un errore tecnico dell’arbitro: durante il conteggio finale, infatti, Gunther aveva un piede su una corda. Dopo lo show Cody ha quindi annunciato che gli concederà un rematch.

Brock Lesnar è uscito dal ritiro sconfiggendo il gigantesco Oba Femi nel rematch di WrestleMania 42. In un match che ha infiammato l’arena, la "Beast Incarnate" ha letteralmente abbattuto Oba Femi con una sequenza impressionante di ben sette F-5, l'ultima delle quali eseguita mandando in frantumi il tavolo dei commentatori americani, per poi connettere il pin vincente. Nessuno nella storia aveva, però, resistito così tanto a Lesnar.

Nei due match femminili della serata, Sol Ruca ha sconfitto Becky Lynch vincendo il campionato Intercontinentale Femminile WWE, in un incontro che ha combinato perfettamente l'esperienza della campionessa con la spettacolare agilità della sfidante. Sol Ruca ha impressionato il pubblico italiano con le sue manovre aeree e la sua incredibile atleticità, sconfiggendo, alla fine, "The Man". Il ​WWE Women's Championship è rimasto, invece, alla vita di Rhea Ripley, che ha battuto Jade Cargill grazie al decisivo aiuto di Charlotte Flair.

Questa sera la WWE rimarrà a Torino per la puntata di Monday Night RAW, sempre dall'Inalpi Arena, dove vedremo le conseguenze dirette di questa incredibile notte di Clash in Italy. Smackdown, venerdì, andrà in onda da Bologna, mentre sabato e domenica la WWE farà tappa a Roma e Firenze per chiudere in bellezza un tour italiano che si prospetta memorabile. Raw e Smackdown andranno in onda in diretta ed in esclusiva su Netflix, come tutti i programmi della WWE.