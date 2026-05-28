Dominik Mysterio: “Eddie Guerrero per me è stato un grande uomo, a differenza di mio padre Rey”

Dominik sarà in Italia nei prossimi giorni per un tour nella WWE: evento clou, Clash in Italy a Torino il 31 maggio prossimo.

È una delle stelle emergenti del wrestling mondiale ed è il figlio di una delle più grandi leggende della WWE: Dominik Mysterio è anche, però, uno dei lottatori più odiati del pianeta. Fanpage.it lo ha intervistato a pochi giorni dall’inizio di un tour che porterà la più importante compagnia di wrestling al mondo in Italia, dove, il 31 maggio prossimo, alla Inalpi Arena di Torino avrà luogo per la prima volta nella storia del Paese, un Premium Live Event, Clash in Italy. Lo show andrà in diretta solo su Netflix. Mysterio ha rilasciato un'intervista nella quale ha anche scherzato: “Da questo tour mi aspetto che i fan italiani siano estremamente chiassosi. Devo essere, però, molto attento perché ai fan italiani piace molto Liv Morgan, la mia compagna”.

Dominik è famoso per la sua passione per il pollo fritto, che mangia ogni giorno e si inalbera, da vero cattivo, quando gli si chiede se, in Italia, mangerà pizza e pasta. “Io posso mangiare pizza e pasta, il problema è che quella che io mangio di solito è cucinata da messicana e devo capire cosa mi prepareranno gli italiani. Io resto dell’idea che è meglio il pollo fritto e se io chiedo di mangiare pollo fritto, gli italiani mi cucineranno pollo fritto”.

È scontento anche quando gli si dice che gli italiani amano moltissimo suo padre Rey Mysterio, che però lui odia. "È possibile una riconciliazione con lui, ma questo succederà solo se riconosceranno che io sono migliore di lui e se, quando lui entrerà sul ring, tutti lo fischieranno. Voi siete persone intelligenti, se lo farete, prenderò in considerazione l’ipotesi di riconciliarmi con lui”.

Altre parole, ben più dolci, le riserva invece al leggendario Eddie Guerrero, morto nel novembre 2005 a soli 38 anni, a cui era legatissimo: “Capisco che in Italia lo amiate tanto, lui è uno dei più grandi wrestler di sempre a differenza dell’altro. A livello personale ricordo tante cose di lui. Era buono con me, nel 2004-2005 quando io avevo una particina nella WWE mi comprava i videogames e giocavamo insieme. Si assicurava sempre che qualcuno si prendesse cura di me. Era un grande uomo." Dominik scherza sul fatto che qualcuno dice che assomigli più a Eddie che a Rey: “Certo che sì, lui è il mio vero padre”.

Quando gli viene chiesto se ritiene chi dovrebbe affrontare Rey Mysterio nell’ultimo match della sua carriera, visto che in WWE Gunther è ormai noto come “career killer”, l’assassino di carriere, Dominik non ha dubbi “Certo, Gunther ha posto fine alle carriere di John Cena, Goldberg, Aj Styles, tutti grandi nomi. Probabilmente lui vorrebbe anche ritirare Rey, ma io credo che questo lavoro spetti a me. Io voglio essere colui che terminerà la carriera di Rey Mysterio. Questo non è business, per me è una questione personale. Il nome “Mysterio” appartiene alla mia famiglia, questo è un affare che deve essere risolto in famiglia”.

Dominik ne ha anche per Penta, che in una intervista a Fanpage.it lo definì “un falso lottatore”. Per Dominik, Penta è “un imbecille che mi ha battuto una sola volta nella vita, prendendosi il titolo intercontinentale. Il falso è lui, che usa la pittura per nascondersi il viso, ma è ben sotto il mio livello.” Clash in Italy andrà in onda live solo su Netflix alle ore 20:00 del 31 maggio. Netflix manderà in onda anche Raw il primo giugno sempre alle 20 e, allo stesso orario, Smackdown il 5 giugno.