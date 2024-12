Liv Morgan, campionessa mondiale WWE: “Sto cercando la mia famiglia italiana, prenderò la cittadinanza”

video suggerito

La WWE, uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento, si prepara a tornare in Italia: il prossimo 21 marzo il grande wrestling americano tornerà alla Unipol Arena di Bologna per lo show Smackdown, che sarà trasmesso in diretta in mondovisione. In occasione della messa in vendita nel nostro Paese dei biglietti, che stanno andando a ruba nonostante i prezzi molto alti, Fanpage.it ha intervistato la campionessa mondiale Liv Morgan.

"E’ da un po’ che manco dall’Italia e sono molto eccitata al pensiero di tornare da voi – spiega Liv, il cui vero nome è Gionna Jene Daddio –. Mi aspetto tanta energia e che i fan facciano sentire le loro voci. Purtroppo l’ultima volta non avemmo molto tempo per girare, entrare in contratto con la cultura, con la lingua e con il cibo. Io sono pronta a tornare a casa: ho anche avviato il processo per ottenere la cittadinanza italiana".

Che cosa sai delle tue origini italiane?

Non conosco assolutamente nulla della mia famiglia, ma voglio sapere di più. So che generazioni precedenti hanno vissuto in Italia, credo che si siano trasferite negli Stati Uniti all’inizio del 1800. Non sono in contatto con nessuno della mia famiglia in Italia, ma ho iniziato un percorso e se qualcuno avesse notizie di miei parenti può farmi sapere. Proprio non sto nella pelle di tornare il prossimo 21 marzo.

In questo momento sei impegnata in una rivalità contro Rhea Ripley. Cosa pensi di questa faida?

Credo che, quando sarà tutto detto e fatto, la rivalità tra me e Rhea Ripley sarà ritenuta una delle più folli, caotiche e personali rivalità di ogni tempo.

Credi possa essere comparata a qualche grande rivalità tra wrestler del passato, come quella tra Trish Stratus e Lista?

E’ meglio di quella, molto meglio. E’ la più grande faida della storia del wrestling, solo che la gente non lo ha ancora capito e non abbiamo ancora ricevuto gli onori che meriteremmo.

E’ indubbio che stiamo parlando di una delle migliori rivalità di tutto il 2024 nel mondo del wrestling. Qual è stato il tuo momento preferito?

Quando l’ho sconfitta a Summerslam e lei era infuriata, non solo perché l’avevo battuta e le avevo sottratto il titolo mondiale, ma anche perché il suo fidanzato Dominik Mysterio mi ha avvinghiata, mi ha preso la faccia tra le mani e mi ha baciata proprio davanti a lei. Ha cominciato a piangere e sembrava così brutta, così stupida, così patetica, una perdente. Ho fatto stampare quella immagine su una maglietta perché me la voglio ricordare per sempre, anche se era già fissa nel mio cervello. E’ stato un momento bellissimo perché lei era così arrabbiata ed è stato divertente.

Per anni sei stata amata dal pubblico, oggi hai un ruolo da cattiva. Quali sensazioni ti porta questo tuo nuovo personaggio?

Per me il 2024 è stato il mio miglior nella WWE. Sono diventata campionessa mondiale, ho fatto ritirare Becky Lynch, ho battuto più volte e vinto il titolo da Rhea Ripley, ho conquistato tutto il Judgment Day, mi sono messa con Dominik Mysterio e sono felice di portare la stessa energia anche nel 2025.

Hai ancora qualche sogno?

Può sembrare folle, ma oggi ho tutto quello che ho sempre desiderato. Sono campionessa mondiale, sono l’unica ad aver vinto tutti i titoli femminili nella WWE, sono nel Judgment Day, sono fidanzata con Dominik Mysterio. Ho realizzato tutto quello che volevo e quindi sono impegnata a godermi questo momento. La Liv Morgan Adventure è stata un successo e sono all’inizio del Liv Morgan World Tour!