Mike Tyson: "Potrei buttarmi da un palazzo di 15 piani per vedere se so volare, non si sa mai" Mike Tyson parla del suo possibile ritorno nel mondo del wrestling professionistico e di come la ricerca dell'adrenalina per lui sia tutto, fino ad arrivare all'assurda frase sul "buttarsi dal 15simo piano per vedere se so volare".

A cura di Paolo Fiorenza

Mike Tyson lo dice come fosse una cosa normale: "Un giorno potrei buttarmi da un palazzo di 15 piani, non si sa mai, per vedere se so volare. Mi piace semplicemente spingermi oltre i miei limiti; è l'unico modo in cui vivo". La surreale dichiarazione dell'ex campione del mondo dei pesi massimi di boxe, oggi 58enne, arriva a contorno delle parole su un suo possibile ritorno nel wrestling.

Il passato di Mike Tyson nel wrestling: è nella Hall of Fame

Pur avendo fatto la storia nel pugilato, Tyson non ha mai nascosto il suo amore per il mondo del wrestling professionistico. Appassionato fin da bambino, Iron Mike ha coronato il suo sogno di far parte del selvaggio baraccone della WWF/WWE con più di una apparizione, tra cui quella memorabile del 1998 quando fu assoluto protagonista con la sua incursione a WrestleMania, aiutando Steve Austin a vincere il titolo e mettendo poi KO con un destro Shawn Michaels che voleva vendicarsi per il doppio gioco di Tyson (qui sotto il video).

Un partecipazione che ha fruttato a Tyson la bella cifra di 2,5 milioni di sterline, anche se a causa dei suoi debiti dell'epoca non ne vide quasi un centesimo, tanto che poi ha persino ammesso che senza quell'incasso avrebbe perso la propria casa. La sua carriera nel wrestling gli è poi valsa l'inserimento nella Hall of Fame nel 2012.

Iron Mike è tornato sul ring lo scorso novembre nel combattimento perso ai punti – tra polemiche per la differenza d'età e accuse di finzione – contro Jake Paul. A dispetto del fatturato enorme generato dal match e del relativo incasso anche per lui, Tyson ha ammesso che neanche lui sa perché lo abbia fatto: "Il giorno dopo, ho chiesto a mia moglie: ‘Perché l'ho fatto?'. Non lo so, l'ho fatto solo perché sono sempre fuori dalla mia zona di comfort. Non sono mai nella mia zona di comfort, non sono mai in un posto in cui dico: ‘Ehi, è finita, sono arrivato alla fine della mia vita'. No, spingerò sempre oltre il limite, amico, sono quel tipo di persona".

Mike Tyson non ha perso l'espressione rabbiosa che faceva tremare tutti sul ring

Il possibile ritorno nel wrestling: "Facciamo una Battle Royal"

E qui si innesta l'assurda frase sul salto dal 15simo piano "per vedere se so volare" e l'idea – perché no? – di tornare a combattere (si fa per dire) nel wrestling: "Mi piacerebbe tanto farlo, quello è il momento migliore della mia giovinezza, mi sono divertito un mondo".

Considerando che Jericho, Triple H, Michaels e Austin sono tra i personaggi giganteschi con cui e contro cui ha combattuto nel suo passato da wrestler, chi potrebbe essere il suo prossimo avversario? La risposta a questa domanda è abbastanza chiara: se ‘l'uomo più cattivo del pianeta' tornasse nella WWE, vorrebbe tutto. "Al diavolo tutti, facciamo una Battle Royal", dice senza esitazione Tyson, alludendo al match con tanti lottatori in cui i wrestler vengono eliminati finché non ne rimane uno solo e viene dichiarato vincitore. Caro Mike, ascolta un consiglio, meglio quello che buttarsi dal 15simo piano…