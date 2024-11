Tyson dura 2 round poi crolla sotto i colpi di Jake Paul: il rivale gli evita l’umiliazione massima

video suggerito

L'incontro Paul vs Tyson ha catalizzato nella notte tra venerdì e sabato l'attenzione generale degli appassionati, non solo di boxe ma dello sport in generale: tutto il mondo era in collegamento su Netflix per assistere al match-evento in diretta dal Texas che si è concluso dopo gli otto round da due minuti previsti dal regolamento speciale. Il risultato è apparso scontato: ad alzare i guantoni al cielo alla fine è stato The Problem Child, Jake Paul che ha vinto per decisione unanime dei giudici ai punti su un esausto Mike Tyson cui però è stata evitata l'umiliazione del KO.

Chi ha vinto tra Mike Tyson e Jake Paul

L'incontro è stato vinto da Jake Paul ai punti per decisione unanime della giuria. Il 27enne boxeur-youtuber ha sconfitto Mike Tyson alla distanza come era prevedibile prendendosi la vittoria nell'incontro evento nella notte italiana tra venerdì e sabato. Una sfida che ha suscitato più che semplici critiche ma che ha anche saputo esaltare in alcuni momenti – soprattutto inziali – tutti gli appassionati.

L'incontro Paul vs Tyson, Iron Mike regge due round

Sul ring dell'AT&T gremito sugli spalti da migliaia di tifosi divisi equamente tra Tyson e Paul, si è consumato il match più chiacchierato della storia moderna della boxe e che è già entrato di diritto negli annali. Non per la spettacolarità di quanto visto tra le corde ma per i suoi protagonisti che hanno tenuto fede alla vigilia: onorare lo spettacolo il meglio possibile. Così Mike Tyson ci ha davvero provato, ha dato tutto soprattutto all'inizio dell'incontro, unica chance di poter dire la sua a 58anni suonati. Impossibile pensare che avrebbe avuto freschezza e lucidità per 8 round. Dynamite Kid ha esaltato anche i suoi fan mandando a segno uno splendido sinistro e mettendo Paul alle corde nel primo roud. Poi nei secondi 2 minuti di incontro si è assistito alla più spettacolare delle 8 riprese: gancio sinistro, poi destro al fianco a fiaccare Paul. Ma dal terzo round in poi è cambiata la storia del match.

La vittoria di Jake Paul su Mike Tyson

Dopo 6 minuti di incontro, Tyson ha pagato l'ovvio peso dell'età: a 58 anni contro i 27 di Paul ha dovuto cedere il passo senza più sprigionare la sua boxe vincente. Così per i restanti 6 round è stato un triste declino con Iron Mike che ha faticato a sferrare ulteriori colpi, occupato a evitarne mentre Paul non ha mai fato la sensazione di voler infierire, trascinando il match alla sua naturale conclusione: vittoria e onore all'avversario, con verdetto unanime a proprio favore.