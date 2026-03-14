Penta: “Rey Mysterio è un idolo ma io sono diverso. Suo figlio è un falso lottatore, non lo stimo”

Dal primo aprile tutta la programmazione della World Wrestling Entertainment, compresi Raw, Smackdown, NXT ed i premium live event WWE, saranno disponibili in Italia in diretta esclusiva solo su Netflix, con il commento italiano firmato dalle storiche voci de “Il Godzilla” Luca Franchini e “Il Bardo” Michele Posa. In vista di questo importante evento Fanpage.it ha potuto intervistare, in esclusiva, una delle principali stelle del wrestling mondiale, il messicano Penta, lottatore mascherato che molti considerano il nuovo Rey Mysterio e che, negli scorsi giorni, ha conquistato il prestigioso titolo di campione intercontinentale.

Penta sarà uno dei protagonisti dell’evento più importante del mondo del wrestling a livello mondiale, Wrestlemania 42, che sarà trasmessa in diretta in mondovisione dall’Allegiant Stadium di Las Vegas 18 e 19 aprile prossimi. Sempre dal primo aprile Netflix Italia sarà anche la casa esclusiva di tutta la library di contenuti WWE, inclusi gli episodi di RAW, Smackdown e NXT e i Premium Live Events del passato, compresi Royal Rumble, SummerSlam, WrestleMania e altri ancora, oltre a nuovi programmi originali e documentari.

"Sono felicissimo di venire in Italia – racconta Penta parlando di Clash in Italy, il Premium Live Event che si terrà il 31 maggio a Torino –, anche perché non sono mai stato nel vostro Paese. E’ importante per voi, ma anche per noi, che si tenga in Italia un Premium Live Event e sono orgoglioso del fatto che difenderò da voi il mio titolo di campione intercontinentale. Saranno di certo giorni speciali. Tra l’altro ho il grande desiderio di vedere il Colosseo di Roma e di conoscere meglio la vostra straordinaria cultura".

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Molti lo paragonano a Rey Mysterio, uno degli idoli degli appassionati italiani. Penta ha un parare molto netto sui parallelismi con il connazionale: "Rey Mysterio è il mio idolo, il mio modello, fin da quando ero bambino ed io sono onorato che molti mi paragonino a lui. Tuttavia, io ho sempre detto che il nostro stile di lotta è completamente differente e che io non voglio essere il nuovo Rey Mysterio, ma voglio essere il primo Penta! In ogni caso, sarebbe un onore poter lottare contro di lui in futuro".

Penta ha conquistato il titolo intercontinentale la scorsa settimana nel corso di una puntata di Raw, battendo il figlio di Rey Mysterio, Dominik Mysterio, con il quale non corre buon sangue: "È stato un bellissimo momento quando l’ho battuto. Sia chiaro, a me non interessa nulla di Dominik Mysterio: è un falso “luchador”, non lo stimo per nulla e non mi interessa lottare ancora contro di lui. Comunque ora il campione intercontinentale sono io e chiunque voglia la mia cintura deve solo provare a venire a prendersela".