Sinner shock, salta le Olimpiadi di Parigi: "Ho cominciato a non sentirmi bene, era tonsillite" Il tennista lo ha annunciato in un post condiviso sui social, nel quale ha spiegato le ragioni del forfait: "Sono amareggiato, purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare".

Jannik Sinner ha annunciato sui social che non prenderà parte alle Olimpiadi.

Jannik Sinner non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il tennista lo ha annunciato in un post condiviso sui social, nel quale ha spiegato anche perché ha dovuto dare forfait, oltre a esprimere profondo rammarico per la rinuncia. Le condizioni di salute non gli permettono di essere in Francia: "Il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare".

Una decisione che lascia l'amaro in bocca ma non sorprende, considerato quanto accaduto nelle ultime ore. Le avvisaglie avevano lasciato presagire nulla di buono a causa dei sintomi: la sua partenza verso la capitale transalpina era stata rinviata per un attacco improvviso di febbre e riprogrammata per il 25 luglio. Il termometro aveva segnato fino a 38° di temperatura facendo scattare l'allarme e costringendo il suo staff a rivedere i piani: il timore era che avesse contratto il Covid, ma la negatività al test ha sgombrato il campo da questa ipotesi. Sembrava si trattasse di una situazione gestibile, anche al netto dei regolamenti, e che potesse rientrare con un normale decorso post indisposizione. Invece, condizioni di salute e cautela non hanno lasciato alternative.

La febbre alta dei giorni scorsi aveva suggerito il rinvio della partenza. Poi la decisione di non andare a Parigi.

A malincuore, il numero uno al mondo non ha nascosto tutta la propria delusione nel testo a corredo di una foto emblematica. Un'immagine in chiaroscuro che dice tutto. Sinner chiarisce subito che le perplessità e le sensazioni provate nell'imminenza del viaggio non erano affatto buone. Alla buona settimana di allenamento ha fatto da contraltare lo stato di malessere. Nemmeno qualche giorno di stop gli è servito per ristabilirsi abbastanza in fretta da imbarcarsi sul volo verso Parigi e quella avventura, le Olimpiadi, che avrebbe rappresentato l'ennesima tappa di un percorso importante nella sua carriera.

"Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettievi principali per questa stagione. Non vedevo l'ora di avere l'onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia".