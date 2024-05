video suggerito

Sinner non giocherà gli Internazionali d’Italia a Roma: “Non è facile scrivere questo messaggio” Jannik Sinner ha appena annunciato dalla sua pagina social di Instagram che non parteciperà agli Internazionali d’Italia a Roma. Il numero 2 del tennis mondiale bloccato ancora dall’infortunio all’anca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

684 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner ha appena annunciato dalla sua pagina social di Instagram che non parteciperà agli Internazionali d'Italia a Roma. Il numero 2 del tennis mondiale era il più atteso al Foro Italico. Dopo l'infortunio all'anca che l'ha costretto al ritiro a Madrid i medici hanno ritenuto opportuno evitare che l'altoatesino prendesse parte al torneo nella Capitale per non rischiare di incorrere in altri problemi fisici. Sinner non ha ancora recuperato del tutto e per questo, anche in vista degli altri prestigiosi appuntamenti, è stato ritenuto necessario sacrificare proprio il torneo di casa in Italia.

Il lungo messaggio di Sinner: "Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma. Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano. Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros. A presto, forza".

L'infortunio di Sinner che l'ha costretto a ritirarsi dal torneo di Madrid e saltare Roma

Sinner si era ritirato dal torneo di Madrid poco prima del match contro Auger-Aliassime valido per i quarti di finale. A causare lo stop forzato è stato un problema all'anca approfondito al meglio attraverso alcuni esami specifici (compresa una risonanza), e che prevede un lavoro di fisioterapia. Tutto con l'obiettivo di evitare ulteriori carichi sulla parte dolorante. Un problema non grave, ma che ogni tanto si ripropone in maniera più o meno forte. Non è una lesione nuova, ma ciò che resta di un problema legato al lavoro in palestra delle scorse settimane.

"Non penso che sia niente di grave. Ma posso sentirlo – aveva detto Sinner a Madrid poco dopo la sfida contro Kotov quando – A volte lo sento più come oggi. Alcuni giorni sono migliori. Vediamo". Evidentemente le valutazioni fatte con il suo staff sono state approfondite abbastanza da fargli decidere che fosse meglio evitare gli Internazionali di Roma. Sinner però non è di certo il primo big che salterà il torneo nella capitale. Oltre all'altoatesino ha dato forfait anche Carlos Alcaraz per un fastidio al braccio ed è a forte rischio anche Medvedev sempre per un infortunio.