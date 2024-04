Come sta Sinner dopo il dolore all’anca: “Domani decideremo cosa è meglio per il mio corpo”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Come sta Sinner dopo il dolore all'anca destra che ha riportato durante l'incontro vinto con Kotov all'ATP di Madrid? A rispondere è lo stesso tennista azzurro: "Ho faticato un po' nell'ultimo periodo con l'anca destra. Stiamo cercando di trovare una soluzione. Non penso che sia niente di grave. Ma posso sentirlo. A volte lo sento più come oggi. Alcuni giorni sono un po' migliori. Vediamo".

Il numero 2 al mondo ha proseguito così la sua intervista post-match: "Ho una buona squadra alle spalle. Cercheremo di rimettere in moto il mio corpo per domani. Domani decideremo cosa è meglio per me e cosa è meglio per il corpo. Non vedo l’ora, sarà una partita dura".

Il dialogo di Sinner con Vagnozzi dopo il problema all'anca

Jannik Sinner ha accusato qualche problema nel corso del secondo set della sfida vinta contro Pavel Kotov nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid: il tennista altoatesino ha riscontrato alcune difficoltà durante il secondo parziale, mostrando evidenti problemi fisici all'anca destra lasciando temere il peggio per qualche secondo.

In seguito ad un errore il tennista azzurro si è girato verso l’angolo dove era seduto il suo staff e si è rivolto a coach Vagnozzi, tenendosi l'anca: “Mi fa male”. L'allenatore ha risposto in maniera netta e subito provato a rassicurarlo: “Pensiamo a oggi, proviamo a vincerla anche così”.

Sinner è riuscito a vincere l'incontro contro Kotov e ora dovrà valutare la sua condizione in vista della gara di domani contro Karen Khachanov, che ha eliminato l’azzurro Flavio Cobolli. La preoccupazione, però, resta per le condizioni fisiche di Sinner: non tanto per il torneo spagnolo quanto per i prossimi impegni di Jannik. Molto dipenderà da come si sentirà domani mattina: solo in quel momento verranno fatte le valutazioni e saranno prese le decisioni definitive.