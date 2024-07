video suggerito

Jannik Sinner non ha il Covid ma per le Olimpiadi è corsa contro il tempo: cosa dice il regolamento Jannik Sinner non è partito per Parigi, ma dovrebbe volare ai Giochi giovedì. Sinner ha la febbre, ma non il Covid. Dovesse rinunciare Sinner secondo regolamento potrebbe essere sostituito da un altro tennista italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha la febbre, ma non ha il Covid, per fortuna. Anche se fortuna certamente non è la parola giusta. Visto che a pochissimi giorni dalle Olimpiadi beccarsi la febbre non è il massimo. Doveva partire martedì per Parigi, volerà nella capitale francese giovedì, nel giorno del sorteggio dei tabelloni. La speranza è che passi tutto rapidamente, ma il viatico non è dei migliori, considerando che nel torneo potrebbe sfidare gli avversari più forti. La FITP ha chiesto, ha indagato, lo aspetta, perdere il numero 1 sarebbe una iattura. Il regolamento parla chiaro. Se non gioca può essere sostituito solo da un tennista italiano, ma seguendo delle regole precise.

Sinner ha la febbre, a Parigi arriverà giovedì

Martedì mattina è stata battuta la notizia: Sinner ha la febbre e per ora non parte per Parigi. Non è una mazzata. Ma un colpo di scena vero e proprio. Perché avevamo lasciato sul campo Jannik lasciare Wimbledon deluso e non al top e lo abbiamo ritrovato, dopo un breve break, sui campi di Monte Carlo per allenarsi. E ora rinvio della partenza olimpico perché aveva 38 di febbre. La partenza per Parigi è prevista giovedì, sarebbe comunque accettabile – è vero che gli altri tennisti sono lì – ma avrebbe modo e tempo per prepararsi a giocare da sabato 27 luglio.

Chi sostituirebbe Sinner in caso di rinuncia alle Olimpiadi

Tocca attendere. Attendono pure gli organizzatori che hanno in bilico il numero 1 ATP che comanderà il tabellone di singolare e di doppio (con Musetti) e che al momento del sorteggio dovrà dare una risposta definitiva. Il forfait non lo vuole nessuno. Ma che succede se Jannik è costretto a rinunciare ai Giochi di Parigi? Il regolamento è chiaro. Un giocatore infortunato può essere rimpiazzato solo da chi è presente già alle Olimpiadi. Quindi si pesca dal torneo di doppio. L'Italia avrebbe la chance di sostituire Sinner con un altro giocatore azzurro, in questo uno tra Vavassori e Bolelli, la seconda testa di serie nel torneo di doppio.