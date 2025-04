video suggerito

Jannik Sinner oggi torna ad allenarsi a Monte Carlo dopo la sospensione: cosa potrà fare e cosa no Jannik Sinner può tornare ad allenarsi liberamente su campi affiliati alle Federazioni e contro colleghi e avversari, a patto che gli stessi non siano iscritti ad un torneo. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner inizia a respirare la purissima aria del ritorno alla normalità tennistica. Da oggi, 14 aprile, il tennista numero uno al mondo può allenarsi liberamente dopo il divieto relativo alla sospensione per l'accordo con WADA sul caso Clostebol. Uno step importante sulla strada che porta alla fine della sospensione in programma il 4 maggio, quando potrà anche tornare a giocare regolarmente con gli Internazionali di Roma nel mirino. Cosa cambia da oggi per Jannik Sinner? Cosa potrà fare e con chi adesso?

Jannik Sinner può tornare ad allenarsi, cosa cambia e cosa può fare

Dunque Jannik Sinner da oggi può allenarsi dove vuole e con chi vuole. Al contrario di quanto accaduto finora, il tennista italiano può lavorare su strutture affiliate alle federazioni e anche con tennisti professionisti, con al fianco ancora il suo team-famiglia. C'è però un unico vincolo che dovrà rispettare: il primo giocatore del ranking ATP non potrà allenarsi in circoli e campi dunque dove si stanno tenendo tornei ufficiali, e con colleghi-avversari regolarmente iscritti agli stessi.

Sinner a Monte-Carlo, dove si allenerà

Questo non è certo un problema perché Sinner resterà a lavorare nella sua Monte-Carlo, dove si è appena concluso il torneo con la vittoria di Alcaraz sull'ottimo Musetti. Un risultato che ha permesso allo spagnolo di riprendersi il secondo posto nella classifica ATP alle spalle di Jannik superandolo nella race. Ora l'appuntamento per il "confronto diretto" è a Roma dove il padrone di casa riceverà un'accoglienza trionfale. Da oggi parte il conto alla rovescia per il ritorno in campo, dopo tanto lavoro alternativo, come rivelato dal suo preparatore Panichi.

Sinner in questi mesi di sospensione ha alternato il lavoro in palestra, a quello mentale, allenandosi in campo presso una villa privata di Roquebrune. Adesso però potrà sfruttare anche i campi in terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, tornati alla normale routine dopo il Masters 1000. Forse non sarà proprio una cosa immediata, visto che ci sarà da smontare proprio tutte le strutture relative al torneo, ma già da martedì Sinner potrà riprendere a lavorare normalmente, meteo permettendo.

Con chi si allenerà Sinner prima del ritorno a Roma

Per tornare in palla ci vorrà però dall'altra parte della rete un tennista professionista di livello. Nei giorni scorsi si è parlato di Thiem, con tanto di suggestioni anche (pare non fondate) su Djokovic. Attenzione però alla soluzione Sonego, che nel recente passato si era detto pronto a rispondere in modo affermativo ad una chiamata dell'amico Sinner. Potrebbe essere lui uno dei suoi sparring partner.