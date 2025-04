Chi sarà il nuovo allenatore di Jannik Sinner al posto di Cahill: il preferito è un italiano

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner tra una decina di giorni avrà la possibilità di tornare ad allenarsi con il suo staff, non lo farà inizialmente a Monte Carlo, dove proprio la settimana prossima si disputerà il torneo 1000. Lo farà con Vagnozzi, Panichi e Badio, e per l'occasione arriverà pure Darren Cahill, che a fine stagione andrà via. Manca tanto tempo per l'addio e in questi mesi Jannik proverà a convincere l'australiano a rimanere almeno per un altro anno, ma nell'attesa vaglia una serie di nomi per la sostituzione di Cahill, caldo pare essere quello di Renzo Furlan, che ha appena chiuso l'esperienza con Jasmine Paolini.

Cahill lascia Sinner a fine 2025

Cahill è il super coach di Sinner, anche grazie a lui Jannik è riuscito a fare un grandissimo salto di qualità. Dopo aver vinto gli Australian Open, lo scorso 26 gennaio, Sinner ufficializzò la scelta di Cahill, che al termine di questo 2025 non allenerà più. Il numero 1 ATP in modo chiaro gli ha detto in diretta mondiale che vorrebbe rimanesse. Di sicuro ci proverà ancora Jannik, e cercherà di convincerlo a stare ancora nel suo team.

I candidati al ruolo di allenatore di Sinner

Ma bisogna anche farsi trovare preparati. Del nuovo allenatore di Sinner ne parlano in tanti. Lo hanno fatto anche i miti Panatta e Bertolucci nel podcast ‘La telefonata'. Lui non ha detto nulla. Di nomi ne sono stati fatti a vagonate: si è parlato di Goran Ivanisevic, che è stato al fianco di Djokovic con Panichi e Badio, ma pure di Ljubicic, Moya e Magnus Norman. Ora, però, pare calda la possibilità di vedere in futuro nel team di Jannik un allenatore italiano: Renzo Furlan, fresco di separazione con Jasmine Paolini.

Furlan è stato un tennista di livello, arrivò fino al numero 18 della classifica ATP negli anni '90, ed è un fantastico coach. È stato al fianco di Jasmine Paolini per tanti anni e l'ha portata al numero 4 WTA e soprattutto in finale al Roland Garros e a Wimbledon. Risultati favolosi. Pochi giorni fa l'addio ufficiale, secondo Repubblica, contatti già ci sono stati. Di sicuro se ne riparlerà ufficialmente dopo l'estate.