Sinner fa piangere Cahill: "Darren, io proverò a convincerti. Ma forse è la tua ultima volta qui" Durante la premiazione Jannik Sinner ha ringraziato il suo staff e ha chiesto a Darren Cahill, uno dei suoi due allenatori, di non lasciarlo a fine stagione. Cahill si è commosso.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open per il secondo anno consecutivo. Un trionfo totale per il tennista italiano che battendo 3 set a 0 ha conquistato il terzo titolo Slam della sua carriera. Finito il match ha celebrato in modo sobrio, poi ha consolato Zverev. Ma prima si è arrampicato sulle tribune per celebrare il risultato con il suo staff, pure con Cahill che ha annunciato l'addio a fine stagione, ma che Jannik vorrebbe ancora con sé. Sinner gliel'ha detto con il sorriso anche durante la premiazione.

Sinner consola Zverev dopo la finale

Un successo schiacciante quello di Sinner, che dopo aver vinto ha provato a consolare Zverev, che era in lacrime. Il tedesco ha perso la terza finale Slam consecutiva. Jannik prima di ricevere il trofeo dalle mani del mito John Newcombe ha dedicato il primo pensiero a Zverev: "Parto parlando di Sasha (Zverev). Questa è una giornata complicata per te, la tua famiglia e il tuo team. Continua a credere in te stesso. Noi sappiamo quanto sei forte, anche come persona, continua a lavorare duro e potrai sollevare una di queste coppe in futuro".

Jannik chiede a Cahill di rimanere nel suo staff

Poi il numero 1 ATP ha regalato parole meravigliose al suo staff, con cui ha grande piacere nel condividere tante gioie: "Abbiamo lavorato tanto per essere di nuovo in questa posizione. Sono contento di poter condividere questo con voi. Parte del team è casa, come la mia famiglia. Bello vincere e condividere questo con voi".

Sinner si è rivolto direttamente a Darren Cahill, uno dei suoi due allenatori, che ha deciso, già da tempo, di lasciare a fine stagione: "Darren proverò a convincerti. Forse questo è il tuo ultimo Australian Open da allenatore e sono felice di condividere il trofeo con te. Tutto è iniziato quando ho scelto Simone e voi due, sono contento di avervi al mio fianco".

L'ex tennista australiano era alla premiazione, con Simone Vagnozzi, ed è rimasto particolarmente colpito da quelle parole. Cahill si è commosso ascoltando Sinner e chissà che non siano aumentati i suoi dubbi per il futuro. Chissà che l'esperto allenatore non decida di cambiare idea.