video suggerito

Sinner si accorge che Zverev sta piangendo e gli fa un discorso emozionante: cosa gli ha detto Jannik Sinner dopo la vittoria degli Australian Open ha voluto consolare Zverev distrutto per il terzo mancato appuntamento con un titolo dello Slam. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

1.689 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner ha trionfato ancora. Il numero uno al mondo si è preso per il secondo anno di fila gli Australian Open battendo Zverev. Una mazzata per il tennista tedesco che per la terza volta su tre è stato sconfitto in una finale Slam. Una delusione enorme per Sascha, letteralmente distrutto dopo la finale di Melbourne. Quando Jannik si è accorto delle sue condizioni, non ci ha pensato su due volte: gli si è avvicinato e lo ha consolato con tanto di mani sulle spalle. Una scena meravigliosa, l'essenza dello sport.

Sinner consola un disperato Zverev dopo la finale degli Australian Open

Prima la frustrazione e anche la rabbia sfogata con qualche racchetta, poi il pianto a dirotto in panchina. Zverev inconsolabile per l'assalto mancato a quello che sarebbe stato il primo Slam della sua carriera. Si è lasciato andare il tedesco che ha vissuto momenti molto difficili mentre si allestiva il palco per la premiazione di Sinner. E proprio quest'ultimo dopo aver festeggiato, in modo comunque sobrio con tanto di abbraccio prima al suo team e poi al suo angolo dove c'era il fratello e il manager Vittur, ha voluto provare a risollevare lo sconfitto.

Le parole di Zverev e Sinner dopo la finale degli Australian Open

Gli si è avvicinato e ha iniziato a parlargli fitto fitto, nel tentativo di provare ad attutire la sua delusione. Il numero uno si è impegnato davvero, guardando negli occhi il tedesco e quasi dimenticandosi di quello che succedeva intorno. E non è finita lì perché anche al momento delle foto di rito con i trofei, Sinner ha continuato a dare delle pacche a Zverev.

Quest'ultimo nel suo discorso ha elogiato Sinner con parole molto significative: "Fa schifo stare accanto a questo trofeo e non poterla toccare. Congratulazioni Jannik. Sei di gran lunga il miglior giocatore del mondo. Speravo di poter essere più competitivo oggi. Sei semplicemente troppo bravo. Te lo meriti davvero. Congratulazioni anche alla tua squadra. Non c'è nessuno che meriti questo trofeo più di te". E sul mancato primo Slam poi la delusa ammissione: "Forse non sono così bravo".

Sinner invece nel suo discorso ha probabilmente ripetuto quanto detto prima nel faccia a faccia con il suo rivale: "Una giornata complicata, anche per il tuo team e la famiglia. Siete un gruppo stupendo e tu sei un giocatore straordinario. Sappiamo quanto sei forte come giocatore e come persona. Continua a lavorare duro e potrai sollevare uno di questi trofei molto presto".