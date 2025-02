video suggerito

Sinner sbarca su Youtube col canale ufficiale, subito l’attacco di Kyrgios: “Così ci sveli cos’è successo”” Janik Sinner ha annunciato l’apertura del suo canale ufficiale sulla piattaforma di streaming Youtube pubblicando il suo primo video sulla vittoria agli AO 25. Tra i primi a commentare, Nick Kyrgios che non ha perso occasione per attaccarlo ancora sul “caso” doping: “Chiedo, per un amico…” Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner ha deciso di aprire il proprio canale ufficiale su Youtube, la piattaforma leader dello streaming video sul web. Un modo ulteriore per raccontare la sua vita in campo e fuori, per interagire maggiormente con i propri fan completando la propria presenza sui vari social. Tra i primi commenti non è mancato ovviamente quello di Nick Kyrgios che, approfittando dell'annuncio su X della notizia, non ha perso tempo per ritornare sull'argomento a lui tanto caro, il "caso" doping.

Non ha perso occasione per punzecchiare in numero uno al mondo, dunque, Nick Kyrgios che, ha prontamente risposto al post della notizia sul social X, che annunciava l'arrivo ufficiale di Sinner sulla piattaforma Youtube. L'australiano, che non ha mai lesinato frecciate al veleno a Sinner, ha scritto ironicamente: "Perché non ci racconti i dietro le quinte di ciò che è avvenuto un anno fa? Chiedo, per un amico". Ovviamente il riferimento nemmeno tanto sibillino riporta ancora una volta al "caso" Clostebol per il quale l'italiano è in attesa del giudizio finale dopo essere stato scagionato da qualsiasi accusa.

La grande novità di questo weekend post Australian Open 2025 per Jannik Sinner è stato proprio l'annuncio social: il numero 1 al mondo ha deciso così di rompere gli indugi e sbarcare su Youtube con un nuovo canale ufficiale, per diffondere alcuni vlog e raccontarsi a 360 gradi. Non a caso il primo video, con il quale ha aperto il canale, è stato un racconto che ha ripreso la seconda vittoria consecutiva ottenuta agli Australian Open.

La front page del canale ufficiale di Jannik Sinner su Youtube

Per Sinner è un enorme passo avanti a livello di comunicazione visto che l'altoatesino ha sempre dichiarato di essere molto restio sul tema social. In passato non ha mai negato di preferire altre forme di contatto con il proprio pubblico ma anche Sinner si è dovuto adeguare giocoforza ai tempi: ora chi vorrà sapere tutto di lui e vederlo al di fuori dei campi di gioco, potrà usufruire anche attraverso i suoi video che terranno tutti aggiornati, sulla sua vita e sulle sue vittorie.