video suggerito

Sinner si lascia scappare il ritiro di Darren Cahill, imbarazzo in diretta TV agli Australian Open Momento di grande imbarazzo per Jannik Sinner nell’intervista TV dopo la vittoria contro Schoolkate agli Australian Open: spoilera in diretta la decisione presa dal suo allenatore Darren Cahill riguardo al proprio ritiro e quando se ne accorge è ormai troppo tardi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Clamorosa gaffe per Jannik Sinner agli Australian Open 2025. Dopo aver vinto il match del secondo turno contro il padrone di casa Tristan Schoolkate ed essersi guadagnato l'accesso ai sedicesimi di finale (dove affronterà lo statunitense Giron) del primo Slam dell'anno, il numero uno del ranking ATP è stato protagonista di uno spoiler del tutto inatteso nel momento in cui si è ritrovato a rispondere ad una domanda sul suo coach, Darren Cahill, nel corso dell'intervista in italiano ai microfoni di Eurosport.

Il 23enne altoatesino, interpellato riguardo l'incontro con il papà di quello che è stato il ‘super coach' che, insieme a Simone Vagnozzi, ha dato la svolta decisiva alla sua carriera, si è infatti lasciato scappare la decisione presa da Cahill in merito al proprio futuro, decisione che però non era stata ancora annunciata pubblicamente.

Darren Cahill con Jannik Sinner dopo la vittoria dell'Australian Open del 2024

"È stato un momento molto, molto bello (incontrare il papà di Darren Cahill, ndr). Un momento diverso. L'avevo conosciuto quando ho giocato il torneo di Adelaide un paio di anni fa, ma molto velocemente. Questa volta è stato un po' diverso: è stato molto bello e molto emozionante perché Darren è nel circuito da veramente tanti anni e ha detto che è la sua ultima stagione. Quindi conoscere i suoi familiari è sempre bello" ha difatti risposto Jannik Sinner spoilerando di fatto che Darren Cahill ha deciso di ritirarsi dal tennis al termine del 2025.

E con l'evidente imbarazzo mostrato (con una gestualità del corpo inconfondibile) nel momento in cui l'intervistatore gli ha chiesto lumi riguardo alla notizia che aveva appena dato su Darren Cahill, Jannik Sinner ha confermato che non si è trattato di un lapsus bensì di un vero e proprio spoiler in buona fede:

"È l'ultima stagione di Darren? L'aveva detto lui in un'intervista, quindi non è una novità. Ma vedremo…" – ha difatti risposto allargando le braccia per poi mettersi le mani in testa nel momento in cui ha realizzato di aver svelato una notizia che era ancora segreta tradendo sempre maggiore nervosismo e imbarazzo. È la reazione di chi si è appena reso conto di essersi lasciato sfuggire ciò che non doveva dire, cioè che il suo super coach Darren Cahill si ritirerà dalle scene al termine di questa stagione che è appena iniziata.

Inevitabilmente la notizia ha fatto subito il giro del mondo e in conferenza stampa si è poi trovato nuovamente di fronte ad una domanda sul ritiro a fine anno di Darren Cahill. "No, mi ha dato così tante cose. Un anno è ancora lungo. Non voglio parlare troppo del suo ritiro. Mi sento molto, molto fortunato e felice di essere il suo ultimo giocatore del tour. È stato un allenatore e una persona incredibile, incredibile, non solo per me ma anche per tutti gli altri giocatori con cui ha lavorato. Per me è solo un grande onore. Speriamo di fare una bella stagione. Ma vediamo. Vediamo cosa ci riserva il futuro. Ha una bella famiglia, così tante belle cose che lo aspettano anche dopo il suo lavoro nel tennis, no? Vediamo. Ma l'anno è ancora lungo" ha quindi risposto il numero uno del mondo certificando di fatto l'addio al mondo del tennis da parte di quel Darren Cahill che lascerà dopo esser diventato uno degli allenatori più vincenti della storia di questo sport.