Sinner rimonta Schoolkate, poi l’intervista prende una strana piega: “È meglio che ci fermiamo qui” Jannik Sinner dopo la vittoria su Schoolkate è stato intervistato da McEnroe in campo e non è mancato un momento esilarante per gli Australian Open. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La partita di Jannik Sinner contro Schoolkate è iniziata con un po' di apprensione ed è finita con le risate. Già perché il tennista numero uno al mondo dopo aver regolato in rimonta il padrone di casa, protagonista di un primo set di alto livello, ha vissuto un momento esilarante nell'intervista con il leggendario John McEnroe che ha fatto sorridere tutto il pubblico della Rod Laver Arena.

Sinner e il siparietto nell'intervista con John McEnroe dopo la vittoria su Schoolkate

Questo perché dopo le domande di rito sul match, la leggenda del tennis famoso anche per le sue bizze e sfoghi in campo, si è mostrato stupito dall'aplomb di Jannik. "Sono abbastanza emotivo, e ho visto che anche gli italiani lo sono. Tu però riesci a controllarti molto, voglio sapere come ci riesci". Sinner un po' spiazzato da quella domanda ha aspettato un po' prima di rispondere e poi ha spiegato simpaticamente: "Beh, possiamo dire che siamo un po' diversi io e te".

Sinner ferma l'intervista con McEnroe agli Australian Open, momento esilarante

Tutto prima di lasciarsi andare ad una risata, contagiosa per il suo interlocutore e per i tifosi presenti. E lo show è proseguito quando Sinner ha provato a spiegare cosa intendesse, anche se per evitare di fare gaffe con il sempre "focoso" McEnroe ha preferito fermarsi: "Questo dimostra che ognuno è diverso, e ha la propria mentalità. Io ho la mia. Meglio fermarsi qui". Un modo per evitare di sottolineare ulteriormente le differenze con John che ancora una volta ha sorriso, con i due che sono usciti dal campo abbracciati.

Ora testa al prossimo turno contro Giron per un Sinner che ha avuto l'ennesima prova di cosa significhi essere l'uomo da battere e il primo giocatore del mondo. Una responsabilità che il campione in carica comunque impara a gestire giorno dopo giorno: "Per me è una sensazione diversa. Ho vissuto così tanti bei momenti dentro e fuori dal campo qui, in questo posto meraviglioso. Lo prendo come un'opportunità per sperare di farlo di nuovo. Ma c'è ancora molta strada da fare. Andiamo avanti giorno per giorno. Vedendo il mio livello oggi, sappiamo che posso migliorare. Spero di poterlo dimostrare nel prossimo turno e che sarà di nuovo un grande torneo per me".

E ora appuntamento al prossimo match contro Giron in programma sabato. Una sfida in cui parte nuovamente ampiamente favorito.