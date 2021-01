Week-end da dimenticare per Mauro Icardi. Oltre alla prestazione incolore nella sfida persa a sorpresa dal suo Paris Saint Germain in casa del Lorient, il centravanti ex Inter ha conquistato la scena per una situazione extra-calcio. L'abitazione del bomber in terra transalpina è stata presa di mira dai ladri che hanno piazzato un colpo da 400mila euro.

Brutta sorpresa per Mauro Icardi e la sua famiglia. Una banda di ladri si è introdotta nell'abitazione del centravanti Neuilly-sur-Seine comune francese situato nel dipartimento dell'Hauts-de-Seine. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, riportate dalla stampa transalpina e in particolare da L'Equipe, i malviventi hanno approfittato dell'assenza del calciatore, impegnato con la sua squadra nella trasferta in casa del Lorient valida per il campionato francese, e dei suoi parenti. Ad avvisare il diretto interessato sono stati i domestici, che al momento del ritorno in casa hanno provveduto a chiamare subito la polizia, dopo aver trovato tutto a soqquadro.

Secondo le prime stime, il colpo sarebbe riuscito. I ladri infatti hanno portato via beni di lusso, tra cui gioielli, orologi e abiti di lusso per un valore di 400mila euro. Ora già sono partite le indagini su quanto accaduto, (pochi giorni fa anche il portiere Sergio Rico è stato vittima di un furto in casa) con Icardi che è arrivato sul posto, dopo aver affrontato il match contro il Lorient, rivelatosi anche sfortunato. I Bleus infatti oltre ad essere stati sconfitti sul campo, hanno dovuto anche fare i conti con lo sfottò degli avversari che si sono resi protagonisti di un'esultanza in stile Haaland.