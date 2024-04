Ladri nella casa di Barak mentre è in campo con la Fiorentina: il vicino di casa interrompe il furto

video suggerito

Ladri nella casa di Antonin Barak mentre è in campo con la Fiorentina in Conference League contro il ViktoriaPlzen. Un brutto episodio per il centrocampista ceco, che dopo la vittoria e il passaggio alle semifinali della competizione europea ha dovuto fare i conti con questa brutta notizia.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, alcuni vicini hanno chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri, riuscendo a sventare il colpo perché un ‘terzo' ha mandato a monte i loro piani: i due ladri sono stati visti da un altro abitante del quartiere mentre a volto coperto e non avrebbero rubato nulla. Al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona.

Barak è sceso in campo per 45 minuti tra secondo tempo e supplementari nella partita che ha permesso alla Viola di conquistare il pass per le semifinali di Conference League per il secondo anno di fila. Col Viktoria Plzen ci hanno pensato Nico Gonzalez e capitan Biraghi a far gioire lo stadio Franchi dopo 90 minuti di grande difficoltà della squadra di Italiano, che non è riuscito a sbloccare il match fino all'inizio dell'extra-time.

Come già anticipato, sono entrati due ladri nella casa di Barak proprio mentre era in campo e ad interrompere il vicino a interrompere il furto, evitando così che i malintenzionati potessero portare via oggetti preziosi appartenenti al calciatore ceco. I due sarebbero stati visti a volto coperto mentre si allontanavano a piedi dalla zona e sono in corso le indagini.

Nei prossimi giorni vedremo se le forze dell'ordine riusciranno a capire chi sono le persone che sono entrate nella casa di Barak.

Antonin Barak nelle ore successive alla vittoria della Viola ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale di Instagram facendo riferimento al prossimo appuntamento europeo, che vedrà la squadra toscana affrontare il Bruges: "Manca poco alla semifinale! Godiamocela".