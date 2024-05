Roma-Bayer Leverkusen, dove vederla in TV e streaming in chiaro sulla Rai: le formazioni della partita di Europa League

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La Roma affronterà il Bayer Leverkusen nella semifinale di andata dell'Europa League 2023-2024. Il primo match è in programma allo stadio Olimpico e si giocherà giovedì 2 maggio 2024 alle 21:00. La partita si potrà vedere in diretta TV in chiaro sulla Rai e per gli abbonati su Sky e DAZN.

Come un anno fa, i giallorossi sfidano i tedeschi nelle semifinali della seconda competizione europea e nella passata stagione i giallorossi conquistarono la finale grazie a una vittoria per 1-0 all'andata e un pareggio per 0-0 al ritorno. Quest'anno, però, la squadra di Xabi Alonso è imbattuta da ben 46 partite consecutive e ha già vinto la Bundesliga con una cavalcata clamorosa in campionato.

La Roma nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato contro il Napoli grazie a un gol nel finale di Abraham mentre il Bayer ha pareggiato nel recupero contro lo Stoccarda, mantenendo la propria imbattibilità. La gara potrebbe vedere protagonisti anche due ex: con i tedeschi gioca Schick, che non ha giocato nella Capitale non lasciando grandi ricordi; mentre nella rosa giallorossa c'è Azmoun, che l'anno scorso ha giocato questa sfida a maglie invertite.

Partita: Roma-Bayer Leverkusen

Data: giovedì 2 maggio 2024

Orario: 21:00

Dove si gioca: stadio Olimpico, Roma

Canale TV: RaiUno, Sky, DAZN

Diretta streaming: RaiPlay+, Sky Go, DAZN, Now

Competizione: Europa League, semfinale andata

Dove vedere Roma-Bayer Leverkusen di Europa League in diretta TV: orario e canale

Roma-Bayer Leverkusen sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai Uno e su Sky Sport, come tutto il resto dell’UEFA Europa League. Sull’emittente satellitare i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.

Roma-Bayer Leverkusen, dove vederla in streaming

Su DAZN la telecronaca del match sarà a cura di Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Dario Marcolin. I telecronisti Sky saranno invece Maurizio Compagnoni e Aldo Serena, mentre sulla RAI telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

La sfida tra Roma e Bayer Leverkusen si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay in maniera gratuita e su Sky Go, DAZN e Now per gli abbonati.

Le probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen di Europa League

De Rossi si affida al trio solito di centrocampo con Cristante, Paredes e Pellegrini. In attacco il tridente formato da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy. Smalling titolare dopo l'infortunio, ritrova il posto.

Xabi Alonso con il consueto 3-4-2-1 con Wirtz e Adli sulla trequarti a supporto di Boniface. In mezzo al campo Palacios e Xhaka con Frimpong e Grimaldo sulle corsie laterali.

ROMA (4-3-3): Svilar; Llorente, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz. All. Xabi Alonso