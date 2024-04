Bayer Leverkusen campione di Germania per la prima volta: Xabi Alonso domina la Bundesliga e scrive la storia

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il Bayer Leverkusen è campione di Germania per la prima volta nella sua storia. La squadra allenata da Xabi Alonso batte il Werder Brema al BayArena per 5-0 e scrive il suo nome nella storia della Bundesliga e del calcio tedesco. A far partire la festa delle Aspirine sono stati i gol di Victor Boniface, Granit Xhaka e la tripletta di Florian Wirtz, tre dei protagonisti della cavalcata al titolo.

La squadra delle Aspirine ha messo in mostra un calcio propositivo e spumeggiante, con principi di gioco ben riconoscibili e con singoli che si sono esaltati in questo sistema come Palacios, Grimaldo, Hofmann, Adli e Frimpong.

A rendere ancora più strepitoso questo viaggio del Bayer è che la squadra di Xabi Alonso non ha mai perso: sono 43 gare di fila senza sconfitte, che pareggiano il record di 43 partite stabilito dalla Juventus di Antonio Conte nel 2011-2012. Numeri che raccontano bene il dominio del Leverkusen nel campionato tedesco.

Il primo campionato tedesco vinto dal Bayer Leverkusen

Il Leverkusen nella sua storia non aveva mai vinto la Bundesliga e in bacheca ci sono solo la Coppa Uefa, vinta nel 1988; e la Coppa di Germania del 1993. Il 2002 sembrava essere l'anno buono per interrompere la ‘maledizione' ma il Bayer perse il campionato all'ultima giornata, perse la finale sia in Champions League e quella della coppa nazionale. Una vera e propria tragedia sportiva, tanto che il club decise di registrare il marchio "Never-kusen", termine coniato dai tifosi rivali come sfottò per sottolineare che il "Lever-kusen" non riusciva mai a vincere.

Quest'anno, però, le cose potrebbero andare diversamente perché il Bayer dopo la Bundesliga si giocherà le sue chance in coppa di Germania (si giocherà la finale) e in Europa League (2-0 al West Ham nell'andata dei quarti).

L'inno del Bayer modificato per la vittoria della Bundesliga

Il club tedesco e i suoi tifosi stanno modificando perfino l'inno scritto da Peter Lorenz "Wir steh'n zu dir" ("Noi ti stiamo accanto"), che viene cantato ad ogni partita da tutto lo stadio e dice: "E l'anno prossimo diventeremo campioni di Germania". È accaduto quest'anno, è tutto vero. La storia è stata scritta e anche l'inno dovrà essere modificato.