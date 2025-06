video suggerito

Wirtz al Liverpool è il terzo acquisto più costoso della storia: il più caro di sempre in Premier Florian Wirtz è un nuovo giocatore del Liverpool, adesso è ufficiale. Il giocatore tedesco, che arriva dal Bayer Leverkusen, è il terzo acquisto più costoso di sempre: il più caro nella storia della Premier League.

A cura di Vito Lamorte

Florian Wirtz è un nuovo giocatore del Liverpool, adesso è ufficiale. I Reds hanno pagato circa 150 milioni di euro per il calciatore tedesco, rendendolo l'acquisto più costoso nella storia della Premier League e il terzo più costoso di sempre alle spalle di Neymar (222 milioni di euro) e Kylian Mbappé (180 milioni di euro).

Wirtz arriva ad Anfield Road dal Bayer Leverkusen, dove è diventato uno dei giocatori più osservati al mondo sotto la guida di Xabi Alonso. Il jolly offensivo tedesco è il secondo acquisto estivo della squadra di Arne Slot dopo Jeremie Frimpong, anch'egli arrivato dal Leverkusen.

Wirtz al Liverpool è il terzo acquisto più costoso della storia

Florian Wirtz è stato acquistato per 150 milioni di euro e ha firma un contratto fino al 2030 da circa 10 milioni di euro a stagione. Il calciatore classe 2003 diventa l'acquisto più caro di sempre in Premier League, superando i 121 milioni spesi dal Chelsea per Enzo Fernandez e i 115 milioni pagati dal sempre dai Blues per strappare Romelu Lukaku all'Inter.

Il giocatore tedesco ai media ufficiali del Liverpool ha dichiarato: "Sono molto felice e orgoglioso. Lo aspettavo da tanto tempo. Sono molto felice e sono molto emozionato per questa nuova avventura. Avevo voglia di qualcosa di completamente nuovo, lasciare la Bundesliga e provare un'esperienza in Premier League".

Lo stesso Wirtz ha proseguito: "Voglio vincere, sono molto ambizioso. La scorsa stagione il Liverpool ha vinto la Premier League, quindi il mio obiettivo è sicuramente quello di vincerla di nuovo e anche di avanti in Champions League".

Calciomercato, gli acquisti più costosi della storia

Wirtz è entrato nella classifica degli acquisti più costosi della storia, il terzo di sempre e il primo per la Premier League.

Neymar Barcellona-Paris Saint-Germain € 222 milioni (2017) Kylian Mbappé Monaco-Paris Saint-Germain € 180 milioni (2018) Florian Wirtz Bayer Leverkusen-Liverpool € 150 milioni (2025) Philippe Coutinho Liverpool-Barcellona € 135 milioni (2018) Ousmane Dembélé Borussia Dortmund-Barcellona € 135 milioni (2017) João Félix Benfica-Atlético Madrid € 127,2 milioni (2019) Enzo Fernández Benfica-Chelsea€ 121 milioni (2023) Eden Hazard Chelsea-Real Madrid € 120,8 milioni (2019) Antoine Griezmann Atlético Madrid-Barcellona € 120 milioni (2019) Jack Grealish Aston Villa-Manchester City € 117,5 milioni (2021)