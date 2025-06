video suggerito

De Bruyne usa due parole precise per definire il suo sì al Napoli e aggiunge: “È il progetto giusto” Kevin De Bruyne ha parlato per la prima volta da calciatore del Napoli, lo ha fatto attraverso i canali social del club campione d’Italia. Il belga usa parole precise per motivare il suo sì al Napoli. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kevin De Bruyne è il grande colpo di mercato del Napoli, ed è al momento il colpo assoluto di tutta la Serie A. La carriera del belga parla per lui, una carriera straordinaria di un calciatore che ha segnato un'epoca e che con il Manchester City ha vinto tutto. Mentre si scoprono storie tristi e ci si chiede quale numero indosserà – visto che i ‘suoi tradizionali' sono occupati – arrivano le prime parole di KDB che manda già un messaggio preciso a club, tifosi e avversari.

L'arrivo al Napoli di KDB

Un colpo da urlo, un acquisto che ha probabilmente garantito la presenza in panchina anche nella prossima stagione di Antonio Conte, che sarà felice di avere in squadra uno dei calciatori più forti dell'ultimo decennio. Effettuate le visite mediche, firmato il contratto eposato con il presidente De Laurentiis sorridente, KDB è andato via, per le meritatissime vacanze con la famiglia prima di gettarsi nell'avventura italiana.

Le prime parole di De Bruyne da calciatore del Napoli

Il belga, però, ha ufficialmente rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore partenopeo ai canali social del club. Un paio di immagini con le sue parole, e due risaltano particolarmente: ambizione e vincere. Parole che hanno da sempre segnato la carriera di questo calciatore, che ha vinto 24 trofei: "Io e il Napoli condividiamo la stessa ambizione. Penso sia il progetto giusto per me e mi impegnerò affinché possa dare il mio contributo per vincere. Dopo dieci anni in Inghilterra, questa per me è un’esperienza nuova. Io e la mia famiglia siamo entusiasti e non vediamo l’ora di iniziare a viverla".

Il messaggio del calciatore, che compirà 34 anni tra pochi giorni, è forte e chiaro. A Napoli De Bruyne ci va per vincere. L'ambizione è quella dei giorni migliori. In un'annata con quattro competizioni da disputare per Conte le parole del belga sono la miglior benzina possibile, il viatico per una stagione che il Napoli proverà a vivere ancora da protagonista.