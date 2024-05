video suggerito

Roma – Bayern Leverkusen: attesi 5.000 tifosi tedeschi, centro e Olimpico blindati Gara di andata della semifinale di Europa League in programma questa sera allo Stadio Olimpico. La Roma ospita il Bayern Leverkusen. Ingente il dispositivo di sicurezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Stasera la Roma di Daniele De Rossi sogna in grande. Sogna non solo di approdare alla semifinale di Dublino di Europa League, ma di farlo superando il Bayer Leverkusen, squadra ancora imbattuta dall'inizio della stagione. Per centrare il risultato sarà necessaria una gara perfetta, e tutta la spinta del pubblico dello Stadio Olimpico che ha fatto registrare un nuovo tutto esaurito con oltre 60.000 tifosi sugli spalti. La partita invece sarà possibileguardarla in televisione in chiaro.

A sostenere la loro squadra del cuore ci saranno anche 5.000 tifosi tedeschi in trasferta, la maggior parte dei quali sono già atterrati nella capitale. Robusto come di consueto il dispositivo di sicurezza, anche perché sono stati solo 3.500 i biglietti venduti per il settore ospiti.

Sorvegliati i monumenti, ordinanza anti vetro in centro

Anche per questo motivo sorvegliato speciale non è solo lo Stadio Olimpico ma anche il centro della capitale, dove le forze dell'ordine vigileranno su pub e piazze ed è stato disposto il divieto di vendita di bevande alcoliche in vetro da piazza della Repubblica a piazza Venezia, nella zona di via Nazionale e di Rione Monti. Diversi monumenti sono stati transennati da questa mattina all'alba, ed è previsto un servizio di vigilanza straordinaria perché statue e fontane non finiscano al centro di festeggiamenti e intemperanze.

Il percorso dei tifosi del Bayern Leverkusen per raggiungere lo stadio

Come di consueto i tifosi ospiti sono stati invitati a concentrarsi in piazzale delle Canestre, nei pressi di Villa Borghese. Da qua saranno trasportati all'ingresso del loro settore da bus navette organizzati appositamente che la scorta delle forze dell'ordine.

Come raggiungere lo Stadio Olimpico e possibili chiusure

Gli oltre 60.000 supporter giallorossi sono invitati a raggiungere lo stadio con il trasporto pubblico. Roma Mobilità ha pubblicato un elenco delle linee che servono la zona, con indicazioni dettagliate su orari e percorsi. Sul fronte della viabilità "possibili chiusure in zona stadio nelle fasi di afflusso e deflusso delle due tifoserie. Consueto piano sosta, con divieti di fermata sulle strade a ridosso dell'Olimpico e aree di parecchio dedicate come quelle di piazzale Clodio e di viale della XVII Olimpiade. Per questa partita divieti di sosta, e possibili chiusure, anche nell'area di Villa Borghese".