Fiorello e The Kolors in centro a Roma live per il nuovo video di Karma: la sorpresa ai fan Concerto a sorpresa dei The Kolors in piazza San Silvestro a Roma: dopo aver girato il video di Karma con un ospite d'eccezione, Rosario Fiorello, dedicano canzoni ai fan.

Fiorello e i The Kolors sul palco allestito in piazza San Silvestro.

Ritorno agli anni Novanta. Un salto temporale inaspettato per turisti e passanti che, camminando nel cuore della città, possono assistere ad un nuovo appuntamento con Karaoke di Fiorello, lo storico programma televisivo cult ricreato nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 maggio, nelle strade della capitale per il nuovo videoclip dei The Kolors, Karma.

Un palco (lo stesso set di Karaoke di Fiorello nei primi anni Novanta) su cui lo showman invita le persone a salire e a cantare, delle casse per la musica e il trio musicale che ha spopolato in tutte le classifiche dell'ultimo anno. Basta poco (o forse no), per attirare l'attenzione di turisti e passanti, catapultati in un ventennio fa grazie soltanto a qualche nota musicale. Una piacevole sorpresa che ha scosso questo lunedì di metà maggio. Un'esperienza che, ne siamo certi, resterà indelebile nel cuore di molti, soprattutto di chi non ha mai dimenticato le serate del Karaoke su Italia Uno.

Fiorello e la puntata speciale di Karaoke per il nuovo video dei The Kolors

Niente codino e giacche stravaganti. Direttamente dall'ultima puntata di Viva Rai Due Fiorello ha deciso di omaggiare il gruppo italiano che la scorsa estate è rimasto in vetta alla classifiche per tutta l'estate con Italodisco e la sua Ibiza dalle note nostalgiche. Un mood che torna con Karma anche in questa stagione del 2024 e che non poteva essere che omaggiato con la presenza del grande mattatore, simbolo di quegli anni.

Un palco tutto rosso, allestito grazie anche al lavoro dell'assessore ai Grandi eventi Alessandro Onorato, che ha permesso lo svolgimento di questo concerto inaspettato. Tutto intorno, piccoli e grandi fan della band che si troveranno nel prossimo video di Karma.

Così, nel nuovo brano della band che cita le canzoni di Vasco, le Reebok pump (approdate in Italia nel 1989), libri, tv e Game Boy, mentre nel cielo ci sono le "stelle scoppiate", nel video che lo accompagna, sul palco appare Fiorello a rallegrare la serata.

L'annuncio del videoclip su Instagram

Reduci dal successo sanremese della loro Un ragazzo, una ragazza che non siamo ancora riusciti a toglierci dalla testa (balletto compreso), la band di Napoli diventata popolare nel 2014, dopo il trionfo nella quattordicesima edizione del talent show di Amici di Maria De Filippi, guarda alla prossima estate con questa nuova canzone. E lo fa coinvolgendo i fan più affezionati.

"Oggi giriamo tutti insieme il nuovo video di Karma in piazza San Silvestro a Roma – ha annunciato qualche ora fa Stash, frontman della band, nelle sue storie di Instagram – Se vi va di venire a cantare un po' di canzoni con noi e di far parte del nostro videoclip, vi aspettiamo". Ciò che mancava nella sua comunicazione, apprezzata da tanti seguaci che si sono ritrovati in centro a Roma soltanto per loro, è proprio il riferimento allo showman siciliano. E, invece, in quel "tutti insieme", c'è anche Rosario Fiorello, con il suo sorriso e la sua spontaneità che da anni fa impazzire tutta Italia.