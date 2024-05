video suggerito

Il testo e il significato di Karma, la rinascita dei The Kolors dopo tante delusioni e Italodisco I The Kolors hanno pubblicato nelle scorse ore Karma, il terzo singolo negli ultimi 8 mesi dopo il successo di Italodisco e Un ragazzo una ragazza a Sanremo 2024. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

The Kolors, 2024

Nelle scorse ore, i The Kolors hanno pubblicato il loro nuovo singolo dal titolo Karma: un brano che arriva a pochi mesi dal successo al Festival di Sanremo 2024 Un ragazzo una ragazza da oltre 36 milioni di stream. Ma, come ha raccontato Stash in un post sulla sua pagina Instagram, Karma è parte di un processo lavorativo che nell'ultimo anno ha portato ai successi di Italodisco e del singolo sanremese: "Un nuovo brano che per noi è un passettino in avanti in un percorso che è partito circa un anno fa con un nuovo approccio, una nuova postura. Ripartiti da zero dopo tante delusioni, dopo tanti momenti di sconforto a livello sia umano che professionale, siamo riusciti a mantenere viva, nitida quell’immagine nella nostra testa. Abbiamo avuto il coraggio di continuare a credere in quello che facevamo senza sentirci sbagliati". Qui il testo e il significato di Karma.

Il testo di Karma

Non ho dormito perchè pensavo a te

C’è la tua maglia ancora sulla tv

Chissà se il libro che leggevi da me

L’hai già finito da un altro

Avevo voglia di un po’ d’aria, sono uscito di corsa

Dove ho la testa forse nella tua borsa

Quella canzone che mi cantavi tu

La sento sempre alla radio

Eri tu

Che mi hai detto: “Non chiamarmi più”

In quell’ultimo messaggio

E poi

Ti hanno vista piangere per me

Ma eri fuori di te, eri fuori di te-e-e-e-e-e

Dove sei ora?

Dove sei ora?

Dammi ancora una notte un po’ illegale mentre brucia l’estate

Mordimi le labbra che ho le ore contate

In cielo solo stelle scoppiate

Chi ti ama alle volte ti manca

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma

Che cosa strana fare a meno di te

Non torni più come le Reebok Pump

Forse ci troveremo come le star nelle canzoni di Vasco

Eri tu

Che mi hai detto: “Non chiamarmi più”

In quell’ultimo messaggio

E poi

Ti hanno vista piangere per me

Ma eri fuori di te, eri fuori di te-e-e-e-e-e

Dove sei ora?

Dove sei ora?

Dammi ancora una notte un po’ illegale mentre brucia l’estate

Mordimi le labbra che ho le ore contate

In cielo solo stelle scoppiate

Chi ti ama alle volte ti manca

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma

Quando mi chiederai

Che cosa resterà di noi

Vicini come i tasti di un Game Boy

Mettimi il cuore in pausa

Dove sei ora?

Dove sei ora?

Dammi ancora una notte un po’ illegale mentre brucia l’estate

Mordimi le labbra che ho le ore contate

In cielo solo stelle scoppiate

Chi ti ama alle volte ti manca

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma

Il significato di Karma

Karma è il nuovo singolo dei The Kolors, un episodio musicale che si avvicina maggiormente al recente passato di Italodisco, e in cui risalta il kick anni '80 della batteria, che richiama la disco music. In Karma è possibile ritrovare anche piccoli cenni all'immaginario degli anni '90, come per le Rebook Pump, un capo fondamentale per lo streetwear di quell'epoca, come un riferimento a Vita Spericolata di Vasco, quando Stash canta: "Forse ci troveremo come le star nelle canzoni di Vasco". E ancora il Gameboy, ma soprattutto, con l'avvicinarsi dei mesi estivi, spunta la parola "estate" nel testo che sembra apporre Karma nel piano cartesiano dei tormentoni estivi. A validare ancora di più il tentativo e a contestualizzarlo nel nuovo percorso musicale dei The Kolors, la ricerca di un suono proprio, come avevano anticipato nell'intervista a Fanpage.it: "La cosa che più mi ha fatto godere e gioire è stato spesso leggere del ‘suono dei The Kolors'. Se penso ai primi giorni in cui da ragazzetti sbarbatelli siamo entrati in studio con il sogno di fare quello che stiamo facendo oggi, è un obiettivo raggiunto ed è già una vittoria". Il brano è stato scelto anche come jingle pubblicitario del cornetto Algida, che verrà mostrato in tv nei mesi estivi.