Abraham risponde ad Osimhen nel finale: pareggio che serve a poco per Napoli e Roma Napoli-Roma finisce 2-2, grazie ai gol di Dybala, Olivera, Osimhen e Abraham. Entrambe le squadre non sfruttano la chance di conquistare punti preziosi in classifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Finisce in parità il derby del sud tra Napoli e Roma. Un 2-2 divertente quello tra la squadra di Calzona che aveva pregustato la vittoria grazie al gol di Osimhen e che invece è stata poi riacciuffata da Abraham. Un punto che serve a poco ad entrambe le formazioni: gli azzurri perdono terreno rispetto al settimo posto, valido per l’Europa, ritrovandosi a meno 5 dalla Lazio, mentre i giallorossi non approfittano dei pareggi di Bologna e Juve, restando rispettivamente a meno 4 e meno 6 da rossoblu e bianconeri. Si rifà sotto però l’Atalanta che ora ha due punti di distacco e una partita da recuperare.

Dopo un primo tempo in cui è stato il Napoli ad avere le migliori occasioni, con Svilar bravo su Kvaratskhelia e Di Lorenzo e Anguissa pericolosi, la Roma ha approcciato meglio il secondo tempo. Non a caso i giallorossi hanno trovato la rete del vantaggio grazie ad un calcio di rigore perfetto di Dybala, assegnato per un intervento incauto dell'ex Juan Jesus su Azmoun.

Il match si è letteralmente acceso nella ripresa con il Napoli che ha avuto il merito di trovare subito il pareggio con Olivera. L'esterno anche con un pizzico di fortuna, ovvero la deviazione di Kristensen, ha superato il muro Svilar. Galvanizzati dalla rete i padroni di casa hanno iniziato a spingere sull'acceleratore, creando diversi problemi alla retroguardia della Roma. Osimhen il più pericoloso, disinnescato ancora una volta dal portiere capitolino.

Quest'ultimo però non ha potuto fare nulla nel finale, quando il nigeriano dal dischetto non ha perdonato. Perfetto il bomber a realizzare un calcio di rigore concesso grazie al Var per un contatto tra Renato Sanches e Kvaratskhelia. Una marcatura che sembrava poter dare il successo alla compagine azzurra, che è stata invece ripresa da Abraham. Anche in questo caso decisivo il Var visto che il colpo di testa vincente dell'inglese era stato inizialmente annullato per fuorigioco.