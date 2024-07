video suggerito

Conte svela il modulo del Napoli e pungola ancora Ibrahimovic: “A parole si possono dire tante cose” Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa per la prima volta dall’inizio del ritiro del Napoli a Dimaro: dal modulo al mercato, dalla situazione Osimhen a quella di Di Lorenzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, dove il Napoli ha iniziato la preparazione in vista della stagione 2024-2025. Il nuovo allenatore degli azzurri ha toccato tanti temi e ha parlato del modo in cui sta lavorando a livello tattico sulla squadra a sua disposizione: "Inizieremo con un determinato tipo di costruzione e può cambiare la pressione sull’avversario: un 3-4-3 oppure un 4-4-2, anche i nostri interpreti possono adattarsi. Di Lorenzo può farlo, Olivera può fare il braccetto di sinistra così come Buongiorno può giocare sia con una difesa a 3 che a 4 uomini. Cercheremo di mettere in risalto le qualità dei nostri giocatori bravi nell’1vs1 in attacco, dandogli anche liberà di giocare dentro il campo".

Il tecnico dei partenopei ha stuzzicato ancora una volta Ibrahimovic, dopo aver risposto in maniera piccata nella conferenza di presentazione alle sue parole, facendo riferimento in maniera indiretta alle parole usate dal dirigente rossonero sul modo di giocare di Fonseca: “Dovremo essere intensi, non voglio una squadra passiva ma che faccia la partita. Poi a parole si possono fare gli scienziati, vorremmo essere dominanti e dire tante cose, poi l'altra squadra è più forte e ti mette là dietro e ti devi mettere l'elmetto, perciò parliamo poco, pochi proclami e più bello sarà sorprendere”

L'allenatore salentino ha esaltato i calciatori presenti in rosa per quanto riguarda il centrocampo: "Per me la coppia Lobotka-Anguissa è una delle più forti che c’è in giro. Da Cajuste devo tirare fuori le sue potenzialità che secondo me sono importanti, Folorunsho anche può diventare un calciatore importante a centrocampo. Ad oggi non è previsto un nuovo centrocampista ma se uscisse qualcuno, si faranno delle valutazioni".

Conte parla della prossime mosse di mercato del Napoli

Antonio Conte ha parlato anche del mercato che ha fatto il Napoli e in che modo si muoverà in futuro: "Sul mercato, così come sulle altre cose, stiamo dando dimostrazione di avere una visione chiara sulle cose da fare. Per un club come Napoli è giusto operare per il presente e per il futuro. Rafa Marin ha buone prospettive, un giovane, lo stesso per Buongiorno, anche lui giovane, prospetti che per anni possono essere colonne. Si ragiona anche sul presente per migliorare e c’è stata una grande occasione con Spinazzola e l’abbiamo colta. Stiamo facendo mercato in modo giusto, quello che deve fare il Napoli".

L'allenatore dei partenopei ha risposto anche a una domanda su Victor Osimhen: "Sapete tutti che c’è un accordo ed eventualmente potremmo perdere il calciatore più forte che è stato decisivo nell’annata dello Scudetto, Osimhen sa che però è del Napoli e deve mantenere il giusto atteggiamento che ha sempre avuto, lui ha voglia di lavorare".

Conte sulla vicenda Di Lorenzo: "Sono stato un equilibratore"

Infine Antonio Conte ha risposto anche sulla vicenda che riguarda Giovanni Di Lorenzo, che pochi giorni fa ha confermato la sua volontà di restare dopo le tante voci delle scorse settimane sul suo addio: "Di Lorenzo si era legato a vita ed era deluso dalla scorsa stagione. Sono stato un equilibratore, nella delusione ho fatto capire che non si poteva buttare a mare anni e anni di lavoro ed il club è stato bravo ad agire nella maniera giusta, va dato onore al presidente ed al club. Sull’aspetto tecnico devo avere voce in capitolo io. Il presidente mi aveva promesso questo ed è stato così".