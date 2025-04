video suggerito

Federica Brignone cade ai Campionati italiani, portata via in elicottero: si teme un infortunio al ginocchio Brutto infortunio durante i Campionati italiani per Federica Brignone. Nel corso della seconda manche del gigante ha inforcato una porta ed è caduta malamente. Trasportata in ospedale a Trento in elicottero si stanno effettuando ulteriori accertamenti: si teme una frattura.

A cura di Alessio Pediglieri

Federica Brignone, campionessa del mondo di slalom gigante in carica e vincitrice della Coppa del mondo generale, è caduta malamente durante la seconda manche del Gigante nel corso dei Campionati italiani assoluti che si stanno svolgendo sulle nevi della pista ‘Mediolanum' a Lusia, in Val di Fassa in Trentino. La valdostana ha inforcato una porta ed è stata immediatamente soccorsa, per poi essere trasportata in toboga sull'elicottero diretto all'Ospedale di Trento per ulteriori accertamenti. Si teme per il ginocchio e una possibile frattura.

Cos'è successo a Federica Brignone nel Gigante agli Assoluti

Secondo le prime ricostruzioni Federica Brignone, che aveva fatto registrare il miglior tempo nella prima manche, nel corso della seconda avrebbe inforcato una porta con il braccio, perdendo il controllo degli sci e finendo malamente nella neve. A preoccupare la rotazione compiuta all'altezza del ginocchio oltre ad una forte botta alla tibia. Non si hanno ancora notizie ufficiali su eventuali distorsioni o di fratture: la valdostana è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale con l'elisoccorso. Adesso si attendono i primi bollettini medici, che fanno temere il peggio: Brignone era apparsa subito dolorante e preoccupata per l'infortunio la cui reale entità si saprà solamente nelle prossime ore.

Vittoria di Ilaria Ghisalberti alla sua prima affermazione

Il gigante femminile dei Campionati Italiani di sci alpino 2025 ha vissuto così un epilogo clamoroso, promuovendo sul gradino più alto del podio una sorprendente Ilaria Ghisalberti alla sua prima affermazione agli Assoluti. La 24enne sciatrice bergamasca ha trionfato in gigante davanti a Lara Della Mea, medaglia d'argento a 61 centesimi e ad Asja Zenere, terza per il bronzo a 1.73. Una prestazione eccellente per Ghisalberti dopo una stagione deludente in cui era riuscita ad andare a punti solamente in tre occasioni, fallendo la conquista di una posizione finale nella Top20.