Il gesto di Lukaku dopo la partita del Belgio, chiama a raccolta tutti: il discorso è da brividi Romelu Lukaku ha chiamato a raccolta tutti i suoi compagni di squadra del Belgio per fare un discorso da brividi. Il suo è un messaggio chiaro: “Torniamo ai nostri club ma per vincere un titolo”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

Romelu Lukaku sarà inevitabilmente il protagonista della ripresa del campionato di Serie A con la sfida di domenica sera del suo Napoli contro il Milan. L'attaccante belga con i suoi gol può essere decisivo per una partita che potrebbe seriamente decidere lo Scudetto. Nella lotta con l'Inter, impegnata contro l'Udinese al Meazza, i gol di Lukaku saranno fondamentali e questo il centravanti lo sa. In Nazionale col Belgio è stato autore di una doppietta nel 3-0 finale del Belgio che ha ribaltato il ko per 2-0 dell'andata contro l'Ucraina.

La Lega A di Nations League è ‘salva' e ora tocca al Napoli. Il belga appare carico e ha voluto trasmettere la sua energia anche ai compagni di squadra in nazionale. Lukaku al triplice fischio della sfida contro gli ucraini ha chiamato a raccolta tutta la squadra sul rettangolo verde. Il suo intento era quello di mandare un messaggio chiaro a tutto il gruppo prima del "rompete le righe". Le sue parole sono da brividi e sono soprattutto molto significative, anche per lui stesso: "Adesso assicuriamoci tutti di provare a vincere un titolo".

Il Belgio è una Nazionale forte, interessante, piena di talenti e sicuramente in tanti nella fase finale della stagione sono in lizza per un titolo, come lo stesso Big Rom. Ecco perché ha voluto far passare questo concetto anche in ottica nazionale in vista degli impegni per le qualificazioni ai Mondiali 2026: "Ragazzi, ragazzi, era molto importante vincere oggi, ma non dovevamo trovarci in questa situazione – ha detto -. Ora ognuno tornerà al proprio club, assicuriamoci tutti di provare a vincere un titolo per far crescere la nostra mentalità, divertitevi! Andiamo ragazzi".

Il discorso di Lukaku al Belgio: alle sue spalle anche Saelemaekers

La squadra ha seguito il suo capitano, ha apprezzato molto il suo gesto e la sua carica. Alle sue spalle anche Saelemaekers che con la Roma di Ranieri proverà a chiudere in bellezza una stagione iniziata male ma che potrebbe riservare enormi sorprese, specie in ottica qualificazioni alle coppe. Chiaramente chi può sperare di fare il colpaccio è proprio Lukaku che vorrebbe regalare a Napoli e ad Antonio Conte un titolo due anni dopo lo Scudetto vinto da Luciano Spalletti con i partenopei. Impresa non facile ma di certo non impossibile.