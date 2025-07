Portogallo-Italia femminile, dove vederla oggi in TV e streaming agli Europei: formazioni e canale TV

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi lunedì 7 luglio, allo Stade de Genève di Ginevra in Svizzera, la Nazionale italiana di calcio femminile scende in campo per affrontare il Portogallo nella seconda sfida del Gruppo B. Dopo il match contro il Belgio, le azzurre sono chiamate a confrontarsi con un unico obiettivo da raggiungere, la vittoria. Diretta in TV e in streaming in esclusiva in chiaro su Rai 2 e su RaiPlay.

La formazione allenata da Andrea Soncin ha necessità dare seguito agli ottimi risultati ottenuti in avvicinamento alla competizione continentale, corroborati da un debutto vincente contro il Belgio, battuto 1-0. Adesso tocca al Portogallo in una partita che, sulla carta, è nettamente alla portate della Nazionale, ma servirà massima concentrazione per non commettere passi falsi e compromettere il cammino nel Girone.

Partita: Portogallo-Italia

Quando: lunedì 7 luglio 2025

Orario: 21:00

Dove: Stadio de Geneve (Ginevra)

Diretta TV: Rai2

Diretta Streaming: RaiPlay

Comeptizione: secondo turno fase a Gironi Campionato Europeo Femminile

Dove vedere Portogallo-Italia in diretta TV: il canale in chiaro

Esclusiva Rai. Il Campionato Europeo Femminile che si svolge in Svizzera sarà trasmesso in chiaro e senza costi aggiuntivi con tutte le partite della Nazionale italiana in programma. Anche Portogallo-Italia, valida per il 2° turno del Girone B della prima fase del torneo si potrà seguire in diretta e cronaca integrale visibile a tutti, su Rai2.

Portogallo-Italia, dove vederla in streaming: gli orari

Come per la diretta TV, il match tra Italia e Portogallo, valido per la fase a gironi degli Europei 2025 di calcio femminile in Svizzera, avrà copertura in streaming garantita su RaiPlay. ANche in questo caso, su PC, tablet o smartphone la gara sarà visibile in chiaro. Appuntamento alle 21:00 quando scatterà il fischio d'inizio.

Le probabili formazioni di Portogallo-Italia, del Gruppo B degli Europei femminili

Portogallo-Italia sarà un match determinante per definire ancor meglio i destini delle due formazioni nel Gruppo B dell'Europeo. La squadra allenata da Francisco Neto ha fatto grandi progressi e si presenta con diverse titolari con un ottimo bagaglio personale, vestendo i colori in club di qualità come Benfica, Sporting e Braga. Attenzione soprattutto a Jessica Silva, ala veloce e abile, Tatiana Pinto dotata di ottima tecnica e di esperienza e Diana Silva, attaccante plurivalente. Attenzione anche alle qualità di Francisca Nazareth che è l'arma in più per segnare da centrocampo.

Per Soncin si riparte dal buon 3-5-2 visto contro il Belgio dove a decidere le sorti del match è stata Caruso sul finire di primo tempo. Lenzini, Salvai e Linari dovrebbero essere confermate davanti a Giuliani mentre davanti spazio ancora a Cantore in coppia con Girelli.

Portogallo (3-4-1-2): Morais; Correia, Costa, Fatima Pinto; Borges, Jacinto, Tatiana Pinto, Amado; Norton; Jessica Silva, Diana Silva.

Ct: Neto.

Italia (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giuliano, Severini, Boattin; Cantore, Girelli.

Ct: Soncin