La reazione della moglie di Thiago Motta dopo l'esonero dalla Juve: "Non perdere mai la tua fiducia" La moglie di Thiago Motta esce allo scoperto dopo l'esonero di suo marito come allenatore della Juventus. Messaggio in portoghese: "Tante cose belle ti aspettano ancora e sarai grato per aver creduto in te stesso e nella vita!".

A cura di Fabrizio Rinelli

Thiago Motta chiude la sua esperienza alla Juventus come allenatore senza nemmeno terminare la stagione. Un finale così forse nemmeno il tecnico ex Bologna se lo aspettava. L'annuncio ufficiale della Juventus che ha comunicato di aver affidato la panchina bianconera a Igor Tudor, apre dunque nuovi scenari sul futuro di club e squadra bianconera, ma anche su quello del tecnico. A rompere il silenzio è la moglie dell'ormai ex allenatore bianconero la quale pubblica un messaggio sui social chiaramente indirizzato al marito.

Sono frasi motivazionali che sembrano fare proprio riferimento alla situazione relativa all'esonero di suo marito: "La delusione di oggi può essere la benedizione di domani – ha scritto la compagna di vita di Motta -. La vita lavora sempre per reindirizzarti. Ciò che non si realizza oggi ti sta insegnando, ti sta rendendo più forte e ti sta preparando per ciò che è davvero tuo. Permettiti di essere triste, ma non perdere la tua fiducia nella vita e la certezza in giorni migliori, perché saranno proprio quei giorni a permetterti di andare avanti e non arrenderti".

Il post della moglie di Thiago Motta.

Un messaggio scritto in portoghese e che ha come obiettivo quello di far rialzare subito la testa a suo marito che aveva accolto con grande entusiasmo la chiamata della Juventus dopo la splendida stagione di Bologna. "Tante cose belle ti aspettano ancora e sarai grato per aver creduto in te stesso e nella vita!" conclude Angela Lee Motta attraverso il proprio profilo Instagram. Una chiara dimostrazione di vicinanza e di fiducia nei confronti di suo marito che di certo non si aspettava di concludere in questo modo il suo percorso in bianconero.

La parola fine sull'esperienza di Thiago Motta la notte scorsa

La notizia dell'esonero di Thiago Motta era nell'aria da tempo ma nessuno si aspettava che durante la sosta e prima della sfida contro il Genoa potesse esserci il capovolgimento di fronte. E invece la svolta è arrivata la notte scorsa quando la Juventus, una volta ottenuto il sì di Igor Tudor ha dato il via libera per chiudere tutte le pratiche burocratiche e comunicare a Thiago Motta la decisione di essere stato sollevato dall'incarico. Di fatto ora inizia un nuovo percorso per la Juventus ma anche per lo stesso Motta pronto per nuove avventure dal prossimo anno.