video suggerito

Federica Brignone si è rotta anche il crociato: “L’intervento è andato bene, meglio del previsto” La campionessa del mondo cadendo in un Gigante si è rotta tibia e perone. Durante l’operazione, effettuata a Milano, i medici hanno scoperto che Brignone si era lesionata anche il crociato anteriore del ginocchio sinistro. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

88 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'annata straordinaria. Il titolo di Coppa del Mondo, più quelli di Discesa Libera e Slalom Gigante. Federica Brignone ha vissuto gli ultimi mesi su una nuvoletta meravigliosa, ora purtroppo è tornata con tanta sfortuna sulla terra. A Milano la campionessa italiana è stata operata a causa della frattura di tibia e perone. L'intervento è perfettamente riuscito, ma durante l'operazione è stato scoperto che Brignone ha subito pure la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro.

La caduta di Brignone nel Gigante in Val di Fassa

Federica Brignone si era presentata in Val di Fassa per i Campionati Italiani di Slalom Gigante, avrebbe potuto anche saltarli dopo una stagione strepitosa e ricca di successi. Invece per amore del suo sport si è presentata lo stesso ai nastri di partenza. Nel corso della seconda manche ha inforcato ed è caduta violentemente. Che il problema fosse grave lo si era capito subito. Trasportata in ospedale ha effettuato subito i primi esami che hanno evidenziato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. In poche parole rottura di tibia e perone.

Il presidente della Commissione Medica Fisi, Andrea Panzeri, ha parlato dell'operazione di Brignone: "L'intervento è andato bene, forse meglio del previsto. Si è confermata una brutta frattura con anche una brutta lesione capsulo-legamentosa sia della parte mediale che del crociato anteriore. La riduzione ossea è venuta bene, è stata messa una placca con delle viti, ed è stata riparata la lesione legamentosa mediale mentre per quella del crociato vedremo più avanti".

Leggi anche Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone: la Sfera di Cristallo non le ha portato un centesimo

Nel mirino di Brignone le Olimpiadi 2026

Brignone è stata poi portata a Milano, dove in serata è stata operata alla Casa di Cura la Madonnina, dove l'intervento è perfettamente riuscito, e questa è una splendida notizia. Ma sfortunatamente si è scoperto che per la sciatrice italiana c'era anche il crociato anteriore del ginocchio sinistro rotto. Una brutta notizia anche pensando al recupero, chi rischia di essere davvero lunghissimo. L'obiettivo di Brignone sono le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026, che inizieranno nel prossimo febbraio. I medici già prima parlavano di un lungo stop, per la verità non definito: dai tre ai dodici mesi, di sicuro ora, purtroppo, aumenterà.