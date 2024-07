Lukaku aspetta solo il Napoli, Conte l’ha convinto a rifiutare le altre offerte: quando può arrivare

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Romelu Lukaku aspetta solo il Napoli, Antonio Conte l'ha convinto a rifiutare le altre offerte per attendere lo sviluppo del mercato dei partenopei e tornare per la terza volta in Serie A. L'attaccante belga è rientrato al Chelsea dopo il prestito alla Roma e sembra intenzionato a non voler ascoltare più altre offerte perché vorrebbe raggiungere l'allenatore salentino in azzurro.

Conte ha convinto il suo pupillo a rifiutare tutte le altre offerte e lo aspetta a braccia aperte a Napoli: l'ex CT era cosciente fin dall'inizio che non avrebbe potuto contare su Victor Osimhen, che ormai sembra ad un passo dal PSG, e si è mosso in prima persona per il centravanti belga. A riportare questa indiscrezione è il quotidiano La Repubblica.

Lukaku aspetta il Napoli: quando può arrivare da Conte

Il Napoli sembra sempre più vicino a Romelu Lukaku. L’attaccante belga è in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte, che lo vorrebbe in squadra il prima possibile ma tutto si svilupperà solo dopo l'addio di Osimhen. L'attaccante nigeriano è in partenza e approderà, se non dovessero esserci complicazioni, all’ombra del Tour Eiffel.

Solo in quel momento il Napoli si muoverebbe per Big Rom e avrebbe già una bozza di accordo per un contratto da 7-8 milioni di euro: il direttore sportivo Manna lavora in armonia con l'entourage di Lukaku alla definizione dei dettagli del contratto triennale e rientrerebbe nel Decreto Crescita, secondo quanto riportato dal Corriere delo Sport.

Inoltre, il Chelsea pare sia disposto ad abbassare le pretese e scendere al di sotto dei 30 milioni di euro richiesti inizialmente: tutto lascia pensare che una volta partito Osimhen, subito il club proverà a chiudere l'operazione. La speranza del Napoli è quella di chiudere il tutto entro il 28 luglio, per avere il calciatore nella seconda fase del ritiro a Castel di Sangro.

Di Romelu Lukaku aveva parlato anche Leonardo Spinazzola, suo ex compagno alla Roma, durante la conferenza stampa di presentazione: "Io e Lukaku ci sentiamo spesso, ma non abbiamo parlato della possibilità di incontrarci. Siamo grandi amici, ci siamo sentiti anche durante l'Europeo".