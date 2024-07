Osimhen a un passo dal PSG che tratta col Napoli: cosa manca per chiudere il colpo di mercato

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Victor Osimhen è a un passo dal PSG. Accelerata del club parigino che conta di chiudere al più presto il colpo di mercato col Napoli. L'attaccante nigeriano questa mattina non si è allenato con il resto dei compagni restando seduto in campo sulla panchina a osservare la seduta odierna degli azzurri. Secondo quanto scrive Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, il PSG starebbe stringendo per arrivare a definire l'operazione col Napoli. Osimhen sarebbe desideroso di vestire la maglia dei parigini e aspetta solo che i parigini e il Napoli trovino l'accordo dopo aver trovato quello personale su ingaggio e contratto quadriennale da oltre 10 milioni di euro a stagione.

La clausola rescissoria da 130 milioni di euro probabilmente non sarà esercitata dal PSG che però a una cifra di poco superiore ai 100 milioni potrebbe trovare comunque la risposta positiva del Napoli per far partire il giocatore. Nelle ultime ore si è parlato molto dell'inserimento di tre contropartite tecniche nell'affare Osimhen da parte del PSG: Carlos Soler, Lee Kang-In e Nordi Mukiele. Al Napoli sarebbe gradito solo il coreano. Ma mentre si cerca di arrivare a un accordo il Napoli sarebbe già pronto ad annunciare Lukaku per il post Osimhen. De Laurentiis è pronto a offrire tra i 25 e i 30 milioni per il suo cartellino.

Le due cessioni che il PSG vorrebbe effettuare prima di Osimhen

Per l'attaccante belga si lavora a un contratto di tre anni e pare proprio che orami si aspetti solo la cessione di Osimhen per annunciarlo. Da capire se il PSG andrà avanti nell'affare a prescindere dalla cessione di uno degli attaccanti attualmente in rosa. Prima di attivarsi, il club della capitale infatti avrebbe voluto vendere uno tra Kolo Muani e Gonçalo Ramos. All'inizio del mercato i parigini hanno respinto un tentativo del Borussia Dortmund per il nazionale francese. Anche il portoghese, secondo AS, ha fatto un avvicinamento da parte dell'Atlético Madrid.

L'ultima partita ufficiale di Osimhen con il Napoli contro il Lecce nell'ultima giornata del campionato 2023/2024.

Osimhen non si è allenato a Dimaro

L'intenzione del PSG in questo momento però pare proprio essere quella di sferrare il colpo Osimhen subito per poi pensare alle cessioni. L'Equipe intanto fa sapere come Osimhen sarebbe disposto a saltare gli allenamenti del Napoli fino alla sua cessione. Nonostante questo il calciatore questa mattina a Dimaro sarebbe apparso sereno in attesa di avere qualche notizia maggiore sul suo trasferimento in Francia già nelle prossime ore. Insomma, il valzer degli attaccanti pare proprio pronto a prendere il via a cominciare dall'affare tra PSG e Napoli.